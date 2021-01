Le groupe a honoré la légende décédée pour ce qui aurait été son 74e anniversaire.

« Ma vie d’adolescent était tout au sujet de David Bowie », a déclaré Simon Le Bon dans un communiqué à Rolling Stone. « C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à écrire des chansons. Une partie de moi n’arrive toujours pas à croire en sa mort il y a cinq ans, mais c’est peut-être parce qu’il y a une partie de moi où il est toujours en vie et le sera toujours. »

«Lorsque nous avons obtenu le disque Ziggy Stardust et que nous avons mis l’aiguille dans le groove, notre premier goût de sa perfection a été la chanson« Five Years ». Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point je suis honoré pour Duran Duran d’avoir l’opportunité de jouer cette icône et de placer notre nom aux côtés de Bowie’s pour cette commémoration de sa musique. «

La couverture précède l’hommage virtuel de vendredi, « Just For One Day », qui met également en vedette Adam Lambert, Boy George, Michael C. Hall, Billy Corgan et bien d’autres.