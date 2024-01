Durables, fines, magnétiques : les nouvelles coques Pitaka pour votre Galaxy S24 !

Cette histoire est sponsorisée par Pitaka. Les opinions de PhoneArena dans cet article n’ont en aucun cas été affectées !

Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux Samsung Appareils Galaxy S24, vous souhaitez certainement vous pencher sur une ou deux jolies coques pour couvrir votre nouvel investissement. Ne vous inquiétez pas, il n’est pas nécessaire que ce soit un désordre volumineux et carré. La plupart des gens se débrouillent très bien avec une coque fine et agréable qui améliore la prise en main et minimise le risque de chute de votre téléphone lors de sa manipulation.

Eh bien, le fabricant de boîtiers Pitaka s’est spécialisé depuis longtemps dans les boîtiers en fibre d’aramide ultra-minces mais ultra-durables, ainsi que dans la technologie MagSafe. C’est un mariage parfait ! Le nouveau MagEZ Case 4 pour la série Samsung Galaxy S24 est fin, adhérent, cool (avec un tissage en Kevlar !), et est désormais disponible dans quelques options d’accents de couleur qui semblent tout à fait uniques dans leur propre droit!

Utiliser du code S24-10%PARN pour 10% de réduction Code valable jusqu’au 31 janvier

Pitaka a eu la gentillesse de fournir un code de réduction exclusif de 10 % pour les lecteurs PhoneArena — afin que vous puissiez préparer votre précommande Galaxie S24 étui avec un étui de haute qualité assorti.

Fabriqué à partir de fibre d’aramide

Pitaka construit ses boîtiers avec de la fibre aramide 600D ou 1500D rare et de haute qualité (selon le modèle). Il s’agit d’un matériau incroyablement résistant, à la fois plus dur et plus léger que l’acier. Il peut être difficile à travailler, mais le résultat final est un magnifique tissage, que nous reconnaissons immédiatement comme étant de haute technologie. Les boîtiers sont recouverts d’une finition lisse au toucher, mais très adhérente, presque semblable à du caoutchouc. Il permet instantanément de tenir un téléphone plus facilement, de le sortir des poches et de l’utiliser d’une seule main. Étant donné que les coques ont une épaisseur comprise entre 0,99 et 1,25 mm, elles épousent parfaitement la forme du téléphone et votre nouveau Galaxy S24 Ultra sera toujours aussi beau — avec un smoking en Kevlar frais et net ! L’appareil photo est protégé par un rebord renforcé, fabriqué à partir de fibre d’aramide recyclée, car Pitaka fait bon usage des produits défectueux ou anciens.

Une touche de couleur

Galaxie S24 Les MagEZ Case 4 s’inspirent des teintes chaudes de l’heure d’or au coucher du soleil et des teintes bleues froides d’une nouvelle lune dans un ciel clair. Maintenant que Pitaka maîtrise les techniques élaborées de fabrication de ces étuis, l’entreprise a commencé à expérimenter davantage – en mélangeant des fibres d’aramide teintes de différentes couleurs et en les tissant selon des motifs complexes, soit pour un léger accent sur le dessus d’un étui noir, soit… comme c’est le cas avec le nouveau MagEZ Case 4 — changez complètement l’ambiance du design. Les nouvelles couleurs Sunset et Moonrise pour leLes MagEZ Case 4 s’inspirent des teintes chaudes de l’heure d’or au coucher du soleil et des teintes bleues froides d’une nouvelle lune dans un ciel clair. Ces tissages sont tricotés – ils ne sont pas une impression. Dans une certaine mesure, on peut dire que les coques MagEZ colorées ressemblent à un pull en laine tricotée. Enfin, du moins une version high-tech. Bien sûr, si vous préférez le bon vieux noir furtif, vous pouvez toujours vous procurer le modèle Black/Grey MagEZ Case 4 fabriqué avec de la fibre aramide 600D de la plus haute qualité.

Anneau d’aimants à l’intérieur