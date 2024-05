« Dur pour lui »… Roberto De Zerbi explique pourquoi Mykhailo Mudryk a tant lutté à Chelsea

Le manager de Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi, a parlé de l’ailier de Chelsea Mykhailo Mudryk.

Brighton affronte Chelsea au stade Amex et Mykhailo Mudryk est un joueur que Roberto De Zerbi connaît bien.

L’Italien l’a dirigé pendant son séjour au Shakhtar Donetsk.

Mudryk a quitté le Shakhtar pour Chelsea en janvier dernier 89 millions de livres sterling accord, ce qui en fait l’une des signatures les plus chères de l’histoire du club.

Cependant, le joueur de 23 ans a connu des difficultés pendant son séjour à Stamford Bridge. En 57 apparitions, il n’a réussi à marquer que sept buts. Malgré ses difficultés, un expert pense qu’il a le potentiel d’être une « dynamite absolue ».

Roberto De Zerbi sur les difficultés de Mykhailo Mudryk à Chelsea

De Zerbi a attribué les difficultés de Mudryk à Chelsea à plusieurs facteurs.

La première est le fait que la compétition à Chelsea est d’un autre niveau que celle affrontée par l’Ukrainien au Shakhtar.

Le patron de Brighton, cependant, s’attend toujours à ce que son ancien joueur se comporte bien.

« Je pense que c’était difficile pour lui de changer de pays, de changer le niveau de difficulté de la ligue », a déclaré De Zerbi cité par LondresMonde.

« La concurrence au sein de l’équipe de Chelsea est plus élevée que celle du Shakhtar. Mais c’est un gars intelligent, il aime le football et je pense que la direction du club, de Pochettino, a eu raison car maintenant il joue très bien et c’est un très, grand talent.

Mykhailo Mudryk pourrait débuter sur le banc contre Brighton

Mudryk a marqué lors de la dernière sortie de Chelsea, une victoire 3-2 à Nottingham Forest, en marquant si bien son but après une excellente passe de Cole Palmer.

Pourtant, ce ne serait pas un choc de le voir abandonné pour le voyage au stade Amex.

Raheem Sterling est entré en jeu lors du match contre Forest avec les Blues menés 2-1, marquant un but encore meilleur que Mudryk après avoir coupé à l’intérieur et tiré le ballon dans le coin inférieur du filet.

C’est un grand match pour Chelsea, qui vise une place en Ligue Europa, donc Mauricio Pochettino pourrait avoir envie de profiter de l’expérience de Sterling.

