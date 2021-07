«  Dur comme des ongles  »: Jessica Eye, combattante de l’UFC imbibée de sang et star d’OnlyFans, COLLE LA LANGUE après avoir subi une blessure d’horreur (GRAPHIQUE)

La star brésilienne Maia a amélioré son record à 19-7-1 avec une victoire par décision unanime de 29-28, 29-28, 30-27.

Après avoir perdu de la même manière contre la dirigeante de la division Valentina Shevchenko en novembre dernier, la victoire remet Maia sur la bonne voie pour reprendre le Bullet dans un proche avenir.

Pendant ce temps, Eye a chuté à 15-10, mais a démontré sa bravoure en s’allumant malgré son horrible coup – ce qui était peut-être un avant-goût des choses à venir compte tenu de la fracture de la jambe d’horreur de Conor McGregor contre Dustin Poirier lors de l’événement principal.

AVERTISSEMENT : GRAPHIQUE

Jessica Eye a subi une vilaine coupure au milieu du front 😬 #UFC264pic.twitter.com/mMULuT5RG9 – ESPN MMA (@espnmma) 11 juillet 2021

Le combat a été serré tout au long, et les deux femmes ont connu du succès à des périodes intermittentes.

Le premier tour a vu le dessus frapper de chaque combattant, et dans le second, un affrontement de têtes entre Maia et Eye a entraîné l’entaille sur le front de Eye.

Le cutman a fait un excellent travail en essayant de refermer la plaie alors que le couple était couvert de sang.

Au troisième tour, Eye a continué à se manifester malgré son handicap, alors que Maia l’a enlevée avec des contre-coups et a condamné son ennemie à sa troisième défaite en quatre sorties.

Pourtant, malgré la défaite, Eye, qui a été capturé de manière maniaque en train de tirer la langue ensanglantée à la caméra dans le corps à corps, a captivé les fans en ligne.

C’est des trucs de Hellraiser. pic.twitter.com/HETTg4J2ps – Andrew Gramling (@stevensashle) 11 juillet 2021

Cela laissera une marque pic.twitter.com/nVKTuyrF6D – Casey Watkins (@CaseyWa01971251) 11 juillet 2021

« Vous étiez génial! » dit un.

« Ces nanas sont putain de brutales, j’adore ça, » en a déliré un autre.

« Elle mérite une salve d’applaudissements », ça a été dit aussi.

« C’est un mauvais poussin. »

Mais il y avait aussi beaucoup de farceurs autour qui appelaient de manière quelque peu grotesque des choses comme Jessica « 3rd » Eye et « quart slot ».

Jessica Eye a maintenant un troisième œil…… 👀👀👀 #UFC264pic.twitter.com/5Q4K2sCaMp – Noelle Foley (@NoelleFoley) 11 juillet 2021

Les gens disent « quart de fente » mais je suis presque sûr que vous pourriez mettre une rondelle de hockey si vous essayiez – Pour de vrai, c’est toi-même garçon (@YaBoyOneself) 11 juillet 2021

Les autres parties étaient dégoûtées et pensaient qu’elle en avait fait assez pour gagner le combat.

« Où trouvent-ils ces juges ? il a été demandé.

Appeler le combat un « vol », ils ont exigé des réformes dans la façon dont les combats sont marqués.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jennifer Maia (@jennimaiaufc)

Maia a célébré en publiant de fières photos d’elle-même et de son équipe, et d’avoir la main levée dans l’octogone par l’arbitre.

« La victoire est à nous. Quel bonheur », elle a écrit.

« Un grand merci pour toutes les démonstrations d’affection que vous m’envoyez », Maia a ajouté, tout en étant félicitée par sa compatriote et double championne GWOAT Amanda Nunes.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jennifer Maia (@jennimaiaufc)

Le patron de l’UFC, Dana White, a déclaré plus tard aux journalistes que Eye avait reçu 13 points de suture à la tête.

« Elle est dure comme des clous. Il y a une chose logique qui t’arrive quand tu es grand ouvert comme ça et que le sang coule sur ton visage dans tes yeux. C’est un homme dur, c’est une joueuse », dit Blanc

Eye – qui a élargi sa renommée avec un compte Only Fans où elle partage du contenu sur le thème des adultes avec des abonnés payants – s’est également rendu sur Instagram.

« Hé les gars, je veux juste dire merci de la part de mon équipe à tous ces supporters », dit Eye, publiant une histoire depuis un bus.

« Nous pensons que nous nous sommes fait voler, nous allons revenir en arrière et vérifier la cassette. Mais nous apprécions le soutien de tout le monde.

Puis en zoomant sur sa coupe maintenant avec des points de suture, elle a terminé : « Et putain de merde! C’était noueux. »