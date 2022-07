DuPage sollicite des commentaires sur le nouveau budget et l’état du gouvernement du comté – Shaw Local

Avant d’élaborer un plan budgétaire pour 2023, les responsables du comté de DuPage demandent aux contribuables de se prononcer sur diverses questions de dépenses.

Les résidents ont la possibilité de peser sur le programme fiscal du comté en remplissant un sondage en ligne à partir de maintenant jusqu’au week-end de la fête du Travail.

Les responsables ont lancé l’enquête pour recueillir des commentaires sur l’état du gouvernement du comté et pour aider à évaluer les perceptions de la sécurité publique. Le questionnaire demande également quelles initiatives environnementales devraient être prioritaires alors que le comté réagit au changement climatique et cherche à réduire son empreinte carbone.

“Il est important pour nous de recueillir ces opinions car nous les prenons en considération lorsque nous élaborons notre plan financier”, a déclaré la présidente du comité des finances du conseil du comté, Liz Chaplin.

L’enquête intervient alors que les élus du comté et les chefs de département commencent à présenter leurs listes de souhaits en matière de dépenses. Le président du conseil du comté, Dan Cronin, devrait dévoiler sa proposition de budget le 27 septembre.

À mi-parcours de l’exercice en cours, l’administration Cronin a présenté le mois dernier une situation financière solide. Le comté devrait terminer l’exercice 2022 avec un excédent de 30 millions de dollars dans son fonds général, principalement en raison de la croissance des revenus alimentée par les taxes de vente et sur le revenu, associée à des coûts d’exploitation inférieurs aux prévisions.

“Nous sommes optimistes quant à notre position”, a déclaré Chaplin.

Les cinq premiers mois de recettes de taxe de vente ont généré 53,21 millions de dollars, dépassant les prévisions budgétaires pour cette période de 12,45 millions de dollars.

“Ce sont toutes de bonnes nouvelles sur le front de la taxe de vente”, a déclaré le directeur financier Jeff Martynowicz aux membres du conseil du comté fin juin.

Pourtant, les responsables restent prudemment optimistes au milieu d’un marché du travail tendu, de l’inflation et d’une crise de la chaîne d’approvisionnement. Du côté des dépenses, le comté a prévu plus de 154 millions de dollars pour le personnel, le plus grand poste de dépenses. Les planificateurs financiers prévoient maintenant des coûts de personnel totalisant 146,36 millions de dollars.

« Nous avons actuellement beaucoup de personnel que nous avons du mal à embaucher. (C’est) mauvais pour les départements, bon pour notre compte de résultat », a déclaré Martynowicz.

Plus tôt ce mois-ci, le shérif de DuPage, James Mendrick, a déclaré que son département faisait face à une pénurie de personnel à deux chiffres. Comme de nombreuses agences, le bureau du shérif fait face à une vague de départs à la retraite – 25 cette année – tout en se disputant des officiers qualifiés.

Le bureau du greffier du comté Jean Kaczmarek doit ensuite présenter une demande de budget au comité des finances du conseil le 9 août.

Pendant ce temps, certains membres du conseil de comté appellent à des restrictions financières à l’approche de l’exercice à venir.

“Nous avons des revenus supplémentaires”, a déclaré Jim Zay, qui a suggéré de rembourser la dette du comté. “Nous devons juste nous méfier de ce qui se passe dans l’économie en ce moment.”

L’enquête budgétaire est disponible sur le site Web du comté à dupagecounty.gov.

“C’est une enquête très courte”, a déclaré Chaplin, “et nous la gardons ainsi exprès pour que les gens ne se lassent pas de répondre question après question.”

Jusqu’à présent, le comté a reçu 2 150 réponses.

https://www.dailyherald.com/news/20220726/dupage-seeks-feedback-on-new-budget-state-of-county-government-