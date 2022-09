DuPage étudiera le nouveau passage à niveau du Great Western Trail, en gardant un œil sur la sécurité à vélo – Shaw Local

Le croisement du Great Western Trail à County Farm Road près de Carol Stream n’a pas d’antécédents d’accidents importants.

Mais naviguer sur le tronçon de sentier à travers une route à quatre voies peut amener certains cyclistes à faire une balade à bout de souffle.

La division des transports du comté de DuPage et les consultants prévoient d’étudier ce qui pourrait devenir un itinéraire plus préféré : réaligner une section du sentier régional afin qu’il traverse plutôt County Farm à St. Charles Road, une intersection avec un feu de signalisation au nord.

L’étude aidera à cartographier la logistique et les coûts de déplacement du sentier calcaire et de réorientation des cyclistes vers l’intersection signalisée. Le sentier pourrait être dévié à travers les terres du district de DuPage Forest Preserve du côté ouest de County Farm.

“Nous recherchons également les commentaires du public à ce sujet”, a déclaré Christopher Snyder, directeur des transports du comté.

La branche est du Great Western Trail s’étend sur DuPage, allant de West Chicago à Villa Park, dans l’emprise de l’ancien Chicago and Great Western Railroad.

En 2015, DuPage a mené une étude sur la circulation routière et cyclable pour déterminer si un signal était justifié au passage existant de County Farm. Plus tôt cette année, les utilisateurs des sentiers ont demandé aux responsables du comté de revoir l’analyse.

“Certains résidents ont manifesté un certain intérêt à examiner ce passage à niveau, exprimant leur inquiétude pour la sécurité”, a déclaré Snyder.

Le comté a fait une autre étude sur plusieurs week-ends au printemps et est parvenu à la même conclusion. Les résultats ne justifiaient pas un feu de circulation au croisement du sentier ou à proximité de Hawthorne Lane. Le nombre de vélos n’a pas répondu aux exigences.

“Le nombre que nous devions toucher ou approcher était de 93 utilisateurs en une seule heure, à tout moment de la journée”, a déclaré Snyder aux membres du conseil du comté en juin. “Et le plus proche que nous avons obtenu pendant une heure était de 51.”

Snyder a également noté “il n’y a pas d’antécédents” d’accidents. Le comté a installé des panneaux suspendus pour améliorer la visibilité du passage pour piétons.

“Nous sommes très conscients de la sécurité publique, et c’est toujours quelque chose que nous examinons”, a déclaré Donald Puchalski, président du comité des transports du conseil du comté. “Mais il n’y a eu aucun incident qui précipiterait quelque chose.”

Pourtant, Jim Zay, membre du conseil d’administration, a suggéré le réalignement du sentier et la réduction de la limite de vitesse sur l’artère. La zone est devenue plus résidentielle, a déclaré Zay, avec le développement de maisons de ville autour de Klein Creek.

Après une étude technique, le conseil a abaissé le mois dernier la limite de vitesse de 45 à 40 miles par heure sur County Farm, de 300 pieds au sud de Hawthorne Lane à North Avenue. Les équipages ont récemment affiché de nouveaux panneaux alertant les conducteurs du changement de limite.

“Nous avons été très proactifs”, a déclaré Puchalski.

Au fur et à mesure que l’étude progresse et que les configurations des sentiers prennent forme, Snyder a déclaré que les planificateurs des transports tiendront Puchalski et le reste du comité informés, offrant une autre opportunité d’engagement du public.