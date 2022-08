DuPage Care Centre subira une rénovation de 31,5 millions de dollars – Shaw Local

Le DuPage Care Center a une longue histoire à Wheaton, mais il montre son âge.

Les postes de soins infirmiers sont exigus. Le système d’incendie n’a pas été mis à niveau depuis plus de 20 ans, ont déclaré les administrateurs. Et les chambres des résidents, bien que de taille adéquate, peuvent sembler sombres et démodées.

Une refonte majeure est prévue pour transformer la maison de retraite appartenant au comté en un établissement plus moderne avec une nouvelle entrée, des espaces communs plus accueillants et des espaces de vie remodelés pour ses 300 résidents.

“Je pense vraiment qu’il s’agit d’un projet hérité”, a déclaré Julie Renehan, membre du conseil du comté.

Le comté va de l’avant avec des plans pour la première rénovation à grande échelle du centre de soins depuis environ trois décennies.

Le projet pourrait coûter jusqu’à 31,5 millions de dollars, soit environ 9 millions de dollars de plus que prévu initialement en raison de l’inflation et de la hausse des prix des matériaux.

Les responsables avaient déjà mis de côté 19,6 millions de dollars en fonds fédéraux de secours contre les coronavirus et un don de 2 millions de dollars du juge du comté à la retraite Kenneth Moy pour payer le projet.

Les membres du conseil d’administration du comté ont maintenant accepté d’affecter 3 millions de dollars de fonds supplémentaires au plan de sauvetage américain, plus 3 millions de dollars des revenus excédentaires du comté, pour aider à couvrir les coûts imprévus dus à l’inflation. De plus, le centre de soins pourrait réaffecter 2,5 millions de dollars en secours COVID-19 et 520 000 $ en réserves de capital pour le projet.

Les responsables détermineront le coût réel lorsque le comté soumissionnera pour les contrats de construction à la fin de l’année, mais ils planifient à l’avance le “pire scénario” pour s’assurer que les travaux sont entièrement financés.

“Certains des bâtiments que nous touchons au centre de soins ont été construits dans les années 1800”, a déclaré Nick Kottmeyer, directeur administratif du comté. “On ne sait pas ce que nous allons trouver et nous devrons réagir en conséquence.”

Dans les années 1880, le site servait de «ferme des pauvres» du comté. Ceux qui vivaient à la « maison de charité » travaillaient sur les terres agricoles, cultivaient des légumes et élevaient du bétail.

L’Alms House a finalement évolué pour devenir le centre de convalescence DuPage le long de County Farm Road. Avec 368 lits agréés, l’établissement fournit des soins de longue durée et des services de réadaptation à court terme à des centaines de patients, dont la plupart bénéficient de Medicaid, le programme d’assurance gouvernemental pour les personnes à faible revenu.

Les gouvernements des comtés ne sont pas tenus d’exploiter des établissements de soins de longue durée, et peu dans la région le font. DuPage soutient l’opération avec une subvention annuelle de 2 millions de dollars.

Avec des millions d’aide fédérale en cas de pandémie à leur disposition, les responsables ont déclaré qu’il était maintenant temps de se lancer dans le “plus grand projet phare” du comté.

“Les deux dernières années avec la mise en quarantaine et le COVID ont causé une usure importante d’une installation qui avait déjà vraiment besoin d’être modernisée”, a déclaré Renehan, président du comité de la santé et des services sociaux du comté.

Un établissement modernisé pourrait attirer plus de patients avec une assurance privée, ce qui augmenterait les revenus, a déclaré Janelle Chadwick, administratrice du centre de soins.

“Cela augmentera les admissions en étant compétitif avec nos installations voisines”, a déclaré Chadwick. « Cela assurera la pérennité du centre de soins pour les décennies à venir. Et plus important encore, il fournira un logement de haute qualité, propre et sûr à la population la plus mal desservie du comté de DuPage et au-delà.

Un lecteur de cercle sur le campus n’a pas de parking associé, de sorte que l’entrée principale est maintenant sous un petit auvent bleu. Le hall est «très encombré», a déclaré Chadwick, avec des livraisons, la sécurité et des patients en attente de transport pour les rendez-vous de dialyse.

Une entrée principale remaniée donnera un “nouveau sens d’identité pour le centre de soins au sein de la communauté”, a déclaré Roxanne Knapp, directrice de l’architecture chez Knight E/A, l’entreprise responsable de la conception.

“Ce n’est plus déroutant de savoir où aller”, a-t-elle déclaré.

Dans les chambres des résidents, les finitions détériorées seront remplacées par des matériaux conformes aux normes actuelles en matière de soins de santé, a déclaré Knapp. Le projet créera également des espaces communs plus grands où les résidents pourront se réunir pour des repas et d’autres événements dans un environnement socialement éloigné.

“Cela prend soin de nos résidents les plus vulnérables”, a déclaré Renehan.

Le comté pourrait inaugurer les travaux en janvier, selon un calendrier préliminaire. Les rénovations se feront par phases pour accommoder les résidents pendant la construction. L’ensemble du projet pourrait se terminer au printemps 2025.

https://www.dailyherald.com/news/20220826/a-legacy-project-dupage-care-center-to-undergo-315-million-renovation-