Le Parti unioniste démocrate, touché par la crise, a son troisième chef en seulement deux mois, après que Jeffrey Donaldson a été couronné sans concours.

Le relativement modéré remplace Edwin Poots – qui a été forcé de partir après avoir accepté une demande du Sinn Fein afin de restaurer le nouveau cadre de partage du pouvoir à Stormont.

Dans un premier coup de semonce, M. Donaldson a mis en garde contre la menace pour « la paix et la stabilité » sans modification du protocole d’Irlande du Nord, qui a imposé une frontière commerciale post-Brexit en mer d’Irlande.

Les syndicalistes sont farouchement opposés au protocole – et à l’affaiblissement des liens avec le reste du Royaume-Uni qu’il a entraîné – et ont demandé à plusieurs reprises sa suppression.

M. Donaldson a déclaré qu’il « parlerait avec le Premier ministre à la première occasion » pour préciser le niveau d’opposition unioniste.

« Le gouvernement et ceux qui prétendent être les protecteurs de la paix et de la stabilité doivent intensifier et traiter le Protocole d’une manière qui respecte l’intégrité constitutionnelle et économique du Royaume-Uni », a-t-il déclaré.

Brandon Lewis, secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, a déclaré qu’il était impatient de travailler avec M. Donaldson et de « veiller à ce que nous répondions aux intérêts communs de tous les habitants d’Irlande du Nord ».

Cependant, il a promis d’utiliser le Parlement britannique pour faire adopter une législation sur la langue irlandaise – la demande du Sinn Fein – si Stormont n’agit pas d’ici septembre, ouvrant ainsi la voie à un futur affrontement probable.

Pendant ce temps, M. Poots sortant a haussé les sourcils en affirmant qu’il avait reçu de Londres l’assurance personnelle que des modifications importantes seraient apportées au protocole.

M. Donaldson est le député le plus ancien de la province, mais il est susceptible de quitter son siège de Lagan Valley après 24 ans afin de devenir le nouveau premier ministre à Stormont.

Il a été battu de justesse par M. Poots lors de la précédente course à la direction, il y a à peine trois semaines, et était le seul candidat à la clôture des candidatures cette fois.

Dans un communiqué, il a qualifié l’Assemblée d’Irlande du Nord de « lieu où chaque élément de notre société est représenté », déclarant : « Le gouvernement de coalition est lourd, mais il garantit que chaque voix est entendue ».

Mais il a ajouté: « Je jouerai mon rôle, mais le gouvernement et Bruxelles doivent intensifier et reconnaître les défauts du protocole et la façon dont il a été imposé à l’Irlande du Nord. »

Boris Johnson a menacé à plusieurs reprises de suspendre le protocole à moins que l’UE ne renonce à exiger les contrôles et les restrictions auxquels il a souscrit.

Mais il a été averti que Bruxelles dispose de plusieurs armes qu’elle peut déployer et qui auraient des « conséquences économiques importantes » pour le Royaume-Uni, si le conflit s’intensifie.

L’UE est susceptible de couper le flux de données vitales de sécurité et d’entreprise et pourrait « ralentir » les exportations via Calais, a-t-on déclaré.

Les tensions se sont un peu calmées – Bruxelles étant susceptible d’accepter un délai de trois mois pour l’interdiction de la vente de viandes réfrigérées à travers la mer d’Irlande – mais cela ne fera que donner un coup de fouet à la boîte.