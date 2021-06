Duolingo dépose S-1 pour une introduction en bourse

L’application d’apprentissage des langues Duolingo a déposé son Prospectus d’introduction en bourse lundi, et prévoit de s’inscrire au Nasdaq sous le symbole « DUOL ».

Les revenus de la société basée à Pittsburgh ont augmenté de 129% l’année dernière pour atteindre 161,7 millions de dollars. La société a généré 55,4 millions de dollars de revenus pour le trimestre clos le 31 mars – un bond de 97 % par rapport à l’année dernière – tandis que les pertes nettes ont plus que sextuplé pour atteindre 13,5 millions de dollars, selon le dossier.

Duolingo propose 95 cours dans 38 langues distinctes, des plus parlées au monde, comme l’espagnol, le français et l’italien, aux langues menacées comme l’hawaïen, le navajo et le gaélique écossais. En plus de sa plate-forme principale, la société a créé le test d’anglais Duolingo, une option de certification linguistique abordable et pratique acceptée par plus de 2 000 universités et institutions dans le monde.

L’entreprise est fortement dépendante de la distribution via les magasins d’applications mobiles. En 2020, selon la société, elle a tiré 51 % des revenus de l’App Store d’Apple et 19 % du Google Play Store, et était l’application la plus rentable dans la catégorie Éducation pour chaque magasin. Duolingo revendique également une popularité dans les recherches Google, avec plus de neuf fois plus de recherches pour son nom que pour l’expression « apprendre l’espagnol ».

Duolingo est un triple Perturbateur CNBC 50 société qui s’est récemment classée au 42e rang de la liste de l’année dernière et qui est l’une des start-up privées les plus appréciées de l’histoire de Pittsburgh.

Kleiner Perkins, Union Square Ventures et CapitalG, le fonds de croissance indépendant d’Alphabet, comptent parmi les plus grands investisseurs en capital-risque de Duolingo. La société a engagé Goldman Sachs, Allen & Company, Evercore ISI et Barclays pour diriger l’offre.

