Duolingo : 24 millions de personnes accros à l’apprentissage des langues en un seul clic | Économie et affaires

Duolingo dispose de mesures typiques d’une application de divertissement, et non d’une application d’enseignement. Chaque mois, 83 millions de personnes se connectent pour apprendre l’une des 42 langues proposées, dont 24,2 millions chaque jour (10 millions de plus que l’année précédente). C’est l’application éducative la plus téléchargée au monde. Le Guatémaltèque Luis von Ahn, l’un de ses deux fondateurs, a hâte de partager sa formule secrète, en faisant du prosélytisme pour que les gens copient son idée. « On n’apprend en dehors des cours que si on est motivé, et nous faisons tout notre possible pour que les gens reviennent sur Duolingo. Nous utilisons les mêmes techniques que les jeux mobiles et les réseaux sociaux », reconnaît le mathématicien lors d’une vidéoconférence depuis le siège de l’entreprise à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

« Chaque cours doit durer environ trois minutes et les gens doivent sentir qu’ils ont bien fait », poursuit-il. Par exemple? « Nous faisons des exercices qui ont 80 % de chances que les apprenants répondent correctement », confesse-t-il. Si c’est trop facile ou trop difficile, vous arrêterez. Les défis et les récompenses ne manquent pas, la mascotte – un petit hibou vert – vous encourage à continuer si vous n’êtes pas connecté, et l’application met en évidence la séquence de jours consécutifs d’exécution de tâches. Vous pouvez également gagner des points, et il existe même une monnaie virtuelle.

« Lorsqu’on leur demande pourquoi ils l’utilisent, la grande majorité de nos utilisateurs répondent : ‘Duolingo est presque aussi amusant que Candy Crush et, au moins, je ne perds pas mon temps’, déclare fièrement Von Ahn. “Ou alors ils disent : ‘Maintenant, je passe un peu moins de temps sur Instagram parce que j’apprends le français'”, poursuit-il. Selon lui, le débat sur l’accès des enfants à la technologie est redondant : « C’est inévitable. Ce que nous essayons de faire ici, c’est de rendre au moins utile l’utilisation de l’écran.

Dans ses entretiens divertissants avec un public viral, Von Ahn revient sur son éducation « riche » sans pour autant être riche, puisque sa mère, qui l’a élevé seule comme enfant unique, a investi ses ressources en lui. Il est diplômé de l’École américaine du Guatemala, ce qui lui a ouvert la porte de l’Université Duke, où il a obtenu son diplôme, et de Carnegie Mellon, où il a obtenu son doctorat.

Le retour des langues

L’application a été développée à Carnegie Mellon en 2009. Cette année-là, Von Ahn, mathématicien et professeur d’informatique, est devenu millionnaire après avoir vendu Recaptcha – le système qui vous oblige à prouver que vous n’êtes pas un robot – à Google et, bien que il pensait prendre sa retraite à 30 ans, il était enthousiaste à l’idée d’inventer un outil pédagogique qui faciliterait l’enseignement aux plus défavorisés. Et il a opté pour des langues qui ont un retour rapide. « Connaître l’anglais augmente considérablement le salaire dans presque tous les emplois. Au Guatemala, c’est presque le double. Si vous êtes serveur ou employé de bureau, par exemple, cela vaut beaucoup pour vous.

Uriel Kejsefman, chef de produit chez Duolingo, a vécu une expérience similaire à celle de Von Ahn. « J’ai grandi dans une famille argentine de la classe moyenne et j’ai fini par étudier aux États-Unis grâce à l’anglais. Cette expérience a complètement transformé ma vie », a-t-il déclaré à EL PAÍS lors du sommet éducatif WISE de la Fondation Qatar. Selon lui, l’équipe internationale composée de personnes provenant de 30 pays partage « la mission d’élargir ce type d’opportunités à un plus grand nombre de personnes ». Kejsefman a étudié à Yale et Harvard et, après avoir travaillé au département de l’éducation de la Banque mondiale, il a atterri à Duolingo il y a deux ans. Selon lui, c’était une étape naturelle : « Il était évident que, dans un monde post-pandémique, l’éducation allait progresser à partir du secteur privé et de la technologie en particulier. »

Duolingo est devenu extrêmement professionnel et est une entreprise de plus de 700 employés, dont des ingénieurs (45 %), des designers (13 %), des enseignants (9 %), des publicistes, des stratèges et bien d’autres. Mais il n’en a pas toujours été ainsi, car Von Ahn a été l’un des pionniers du crowdsourcing – l’externalisation de tâches à un grand groupe de personnes via un appel ouvert – et a fondé un incubateur de cours. « Au début, nous avons créé les cours avec des bénévoles, ce qui signifie que beaucoup d’entre eux ont été créés à la demande générale », explique Kejsefman. Par exemple : « Les Irlandais ont créé les Irlandais [Gaelic] cours avec nos outils, et il est utilisé par la plupart des personnes qui apprennent la langue », déclare fièrement l’Argentin. « À un moment donné, alors que nous gagnions plus de 100 millions de dollars par an, cela nous faisait bizarre de continuer à faire appel à des bénévoles. Et nous avons décidé de commencer à payer tout le monde », ajoute en riant le cofondateur guatémaltèque. En 2019, ils ont commencé à faire de la publicité, en 2021 ils sont devenus publics et l’intelligence artificielle les oblige désormais à ne pas dormir.

“Aujourd’hui, nous allons plus lentement, l’accent est mis sur la qualité de ce que nous avons”, explique Kejsefman, qui parle sept langues et pratique son allemand avec l’application.. La moitié des utilisateurs apprennent l’anglais, 20 % l’espagnol et 10 % le français, mais leur catalogue comprend des langues en voie de disparition, comme le navajo, l’hawaïen ou le créole haïtien, et des bizarreries comme le haut valyrien (de Game of Thrones) et Klingon (de Star Trek).

Depuis quatre ans, Eduardo González-Mora, professeur d’ingénierie à l’Université autonome de l’État de Mexico, étudie l’espéranto. Il raconte par email à EL PAÍS qu’il était motivé pour l’apprendre en lisant le roman La guerre des salamandres, de Karel Čapek, dont les amphibiens parlent la langue. Il utilise l’application au moins 30 minutes par jour. « Lors de mes voyages à l’étranger, je parle avec d’autres et j’écris généralement mes notes en espéranto », dit-il.

La mascotte de hibou familière de Duolingo et d’autres icônes de l’application. Ce que l’utilisateur voit et les constructions des concepteurs.

Dans peu de temps, l’intelligence artificielle traduira et doublera n’importe quel matériel enregistré – Coursera le fait déjà – mais Kejsefman ne croit pas que les gens perdront l’intérêt de se faire comprendre en face à face, et les témoignages sur les réseaux sociaux semblent être d’accord. avec lui. Juan veut parler un peu italien pour voyager en Toscane ; Julia veut dire des choses en suédois à son rendez-vous d’été ; Antonio aspire à s’imprégner de tout ce qui est japonais (cuisine, manga et langue) ; Blanca, fan de K-pop, a du mal avec les rudiments du coréen. Von Ahn est surtout surpris par la croissance exponentielle de cette langue asiatique parallèlement à l’engouement musical.

Les opportunités d’emploi sont cependant le principal moteur de téléchargement de l’application. Cela semble très clair sur une carte du monde. Dans les pays anglophones, les gens étudient l’espagnol (au Canada, c’est le français, leur autre langue officielle), dans les Balkans européens, c’est l’allemand et, en Suède, les immigrants ont du mal avec le suédois. Les étudiants n’apprennent pas de règles, mais découvrent plutôt des modèles avec la pratique, comme lorsqu’ils apprenaient leur langue maternelle.

Il existe une option Duolingo Max plus sophistiquée et premium, sans publicité, que Von Ahn encourage tous ceux qui en ont les moyens à payer (8 % du total), afin qu’elle se traduise par une meilleure technologie pour les autres utilisateurs. L’intelligence artificielle progresse chaque jour. « L’idée est d’avoir une conversation réaliste et presque naturelle. Par exemple, comme la conversation que vous pourriez avoir dans un bar à Paris lorsque le barman vient vous demander votre commande », raconte le chef de produit. « Nous avons appris que c’est beaucoup plus magique si l’application répond de manière dynamique et cohérente à ce que vous lui dites. Mais la magie de ChatGPT doit être conservée en fonction du niveau de langue de la personne. Et il a une autre nouveauté : « un bouton qui vous explique ce que vous avez fait de mal lorsque vous faites une erreur. Avant, c’était impossible, car chaque utilisateur commet une erreur différente. »

Duolingo propose un examen de certification de niveau d’anglais accepté dans 4 500 universités, ne coûte que 49 $ et ne nécessite pas de déménagement, ce qui rend le processus moins cher. “Presque toutes les universités aux États-Unis acceptent notre certification lorsqu’elles postulent, la moitié au Canada et un bon nombre au Royaume-Uni et en Australie”, déclare Von Ahn, regardant vers l’avenir : “Maintenant, nous nous étendons aux mathématiques et à la musique.”

Inscrivez-vous à notre bulletin hebdomadaire pour obtenir plus de couverture médiatique en anglais de EL PAÍS USA Edition