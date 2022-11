Duo inculpé dans une fusillade sur l’Interstate 39 contre un soldat de l’État près de Mendota – Shaw Local

Deux hommes du Wisconsin ont été inculpés de plusieurs crimes dans le comté de Lee après la poursuite policière interétatique de la semaine dernière, au cours de laquelle un soldat de la police de l’État de l’Illinois a été abattu mais n’a pas été frappé ni blessé.

Michael P. Goodman, 38 ans, de Madison, Wisconsin, a été inculpé devant le tribunal de circuit du comté de Lee de sept infractions criminelles dirigées par deux chefs de violence armée, un crime de classe X entraînant une peine accrue de 20 à 30 ans de prison parce qu’il “personnellement déchargé » l’arme à feu, selon les archives judiciaires.

Goodman est également accusé de décharge aggravée d’une arme à feu, de possession illégale d’une arme par un criminel, de deux chefs de possession illégale d’une substance contrôlée (cocaïne et fentanyl) et de dommages criminels à la propriété.

Michael D.Treuil (Police de l’État de l’Illinois)

Michael D. Winch, 41 ans, de Brooklyn, Wisconsin, a été inculpé de six délits criminels également dirigés par la violence armée – il encourt 15 à 30 ans – plus décharge aggravée d’une arme à feu, possession illégale d’une arme par un criminel, deux chefs d’accusation de possession illégale d’une substance contrôlée (cocaïne et fentanyl) et dommages criminels à la propriété.

Bien que Goodman ait personnellement tiré le coup de feu, Winch est accusé en vertu de la théorie de la responsabilité.

Plusieurs agences ont été convoquées pour un rapport du 27 octobre sur des coups de feu tirés sur l’Interstate 39 dans le sud du comté de La Salle. Alors qu’ils poursuivaient le véhicule suspect en direction nord sur l’autoroute, les soldats ont déclaré que des coups de feu avaient été tirés sur la police et avaient heurté une voiture de patrouille près de Mendota. Il n’y a pas eu de blessés, mais la I-39 en direction nord a été fermée entre Mendota et Paw Paw pendant une période prolongée.

La police a poursuivi sa poursuite des suspects dans le Wisconsin, où trois personnes ont été arrêtées à Clinton.

Bien que les rapports initiaux suggèrent que les coups de feu ont été tirés près de Mendota, le dossier suggère que les enquêteurs ont déterminé qu’ils ont été déchargés au nord de la limite du comté de La Salle.

Un troisième suspect a été placé en garde à vue le 27 octobre, mais aucune accusation n’a été déposée contre elle dans le comté de Lee.