Duo improbable : les démocrates de Pennsylvanie visent un front uni

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un candidat est sans vergogne, prêt à adopter des positions progressistes, faisant peu pour établir des relations avec les chefs de parti et dominant les salles avec un cadre de 6 pieds 8 pouces. L’autre façonne une image plus modérée, un orateur public délibéré qui est devenu un assistant du Congrès à la sortie de l’université et qui a soigneusement cultivé des relations au sein du parti depuis.

Dans le style comme dans le fond, John Fetterman et Josh Shapiro présentent des profils radicalement différents.

Pourtant, leur destin – et celui du Parti démocrate – est lié à une paire d’élections en Pennsylvanie qui seront parmi les plus surveillées aux États-Unis.

Fetterman offre aux démocrates la voie la plus claire pour décrocher un siège au Sénat américain, ce qui pourrait grandement aider le parti à garder le contrôle de la chambre.

Shapiro, quant à lui, pose des questions existentielles encore plus importantes alors qu’il fait face à un rival républicain pour le poste de gouverneur qui a adopté des conspirations au sujet de la dernière élection présidentielle et aurait une influence significative sur la gestion de la prochaine dans le premier État du champ de bataille.

« Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés, le contraste n’a jamais été aussi clair », a déclaré Shapiro aux membres du comité du Parti démocrate de l’État lors de leur réunion de samedi à Gettysburg. «Ce Commonwealth a le pouvoir de décider si nous avons le 51e sénateur. Ce Commonwealth a le pouvoir de décider si la grande expérience qui a commencé dans la ville de Philadelphie il y a 245 ans se poursuit.

Avec des enjeux si élevés, Fetterman et Shapiro travaillent vers un front uni avant les élections d’automne.

Ils participent à une campagne coordonnée financée et dirigée par des organisations nationales et étatiques, notamment le Comité national démocrate, l’Association des gouverneurs démocrates et le Comité de campagne sénatoriale démocrate.

Ensemble, ces groupes pourraient envoyer plus d’argent en Pennsylvanie que partout ailleurs pour s’inscrire et persuader les électeurs dans le cadre de ce que l’État partie appelle « la plus grande et la plus ancienne campagne coordonnée à mi-parcours de l’histoire de la Pennsylvanie ».

Une telle aide de la part d’organisations nationales peut être indispensable dans un grand État dynamique.

Après avoir soutenu Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016, la Pennsylvanie est passée à Joe Biden en 2020 – mais seulement d’environ 1 point de pourcentage. Et les démocrates qui se préparent pour la campagne de 2022 sont déjà confrontés à d’énormes défis.

Fetterman a subi un accident vasculaire cérébral quelques jours à peine avant de remporter l’investiture de son parti pour la course au Sénat le mois dernier et n’a pas encore repris la campagne électorale, ni donné beaucoup d’indications quand il le fera. Et les deux candidats se présenteront dans un environnement difficile pour les démocrates, plombés par l’impopularité de Biden et la hausse des prix des biens de consommation courante, de la nourriture et de l’essence.

Les aides aux deux campagnes disent que la coordination a déjà commencé.

Les campagnes de Fetterman et de Shapiro disent qu’ils ont été souvent en contact, et Shapiro a déclaré qu’il avait envoyé des textos à Fetterman depuis l’AVC de Fetterman.

Les assistants de campagne disent qu’ils s’attendent à ce que les hommes se présentent ensemble lors d’événements plus importants, tels que des rassemblements, des ouvertures de bureaux de campagne régionaux ou des événements de parti pour collecter des fonds, aider à augmenter la participation ou mettre en évidence les candidats à bas prix.

Plus tôt ce mois-ci, l’épouse de Fetterman, Giselle, l’a remplacé lors d’un événement avec Shapiro où ils ont pris la parole lors de l’ouverture d’un bureau de campagne coordonné à Pittsburgh.

« J’ai hâte de faire venir John ici, et je sais qu’il a hâte de sortir aussi », a déclaré Shapiro vendredi. La campagne de Fetterman a déclaré dans un communiqué que « nous sommes impatients » de faire campagne avec Shapiro et d’aider d’autres démocrates lors du scrutin d’automne.

Pour l’instant, la santé de Fetterman pèse sur la campagne au milieu de ses questions quant à savoir s’il a été honnête quant à la gravité de son état.

Les neurologues et le cardiologue de Fetterman n’ont pas répondu aux questions des journalistes, et la campagne a pris trois semaines après l’AVC pour révéler qu’il souffrait également d’une grave maladie cardiaque.

La coordination de la campagne républicaine est assurée par le Comité national républicain, mais les meilleurs candidats du parti – le célèbre chirurgien cardiaque devenu candidat au Sénat Mehmet Oz et le candidat au poste de gouverneur Doug Mastriano – ne prennent jusqu’à présent aucun engagement ferme à faire campagne ensemble.

Dans un communiqué, la campagne d’Oz a déclaré qu’il « soutient le ticket républicain en Pennsylvanie parce qu’il pense que nous devons envoyer un message à Joe Biden sur l’inflation, les prix de l’essence et le problème de la criminalité incontrôlable » et « attend avec impatience de voir ( Mastriano) sur la piste cet été.

Les campagnes n’ont pas précisé si Oz et Mastriano se sont même rencontrés, à part échanger des SMS après leurs victoires primaires respectives. La campagne de Mastriano n’a pas répondu aux questions.

Mastriano est considéré avec méfiance par les chefs de parti et les stratèges de campagne. Il a répandu les mensonges de Trump sur la fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 et a été l’un des principaux partisans en Pennsylvanie de la volonté de Trump d’annuler le résultat. Il était également dans la foule à l’extérieur du Capitole américain lors de l’attaque du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump après avoir assisté au rassemblement «Stop the Steal» à proximité.

S’ils font campagne ensemble, cela peut être inconfortable : Mastriano, un sénateur de l’État, a soutenu un rival d’Oz lors de la primaire et a critiqué Oz pendant la campagne électorale, suggérant à un moment donné qu’Oz est vraiment un libéral et un bagagiste – un clin d’œil à Oz quitte sa maison de longue date dans le New Jersey pour courir en Pennsylvanie.

De plus, avant que Mastriano ne soit élu au Sénat de l’État en 2019, il a publié à plusieurs reprises du matériel islamophobe sur Facebook. Oz est musulman.

Dans un communiqué, le RNC a déclaré qu’il était « sur le terrain » en Pennsylvanie depuis 2016, formant et mobilisant des militants, inscrivant les électeurs, ouvrant des bureaux et travaillant avec l’État partie et ses candidats.

Pour l’instant, les républicains tentent de dépeindre Fetterman et Shapiro comme extrêmes, mais se concentrent également sur le coup de Fetterman dans une publicité numérique, suggérant qu’il n’a pas été honnête sur les effets de celui-ci.

« John Fetterman a-t-il dit la vérité sur sa santé ? dit un narrateur dans l’annonce numérique du Comité sénatorial national républicain.

Les démocrates insistent sur le fait qu’ils ne craignent pas que Fetterman se remette de l’AVC, et Colleen Guiney, la présidente du parti dans le comté du Delaware, a déclaré qu’il ne serait question que de détourner l’attention de questions importantes, telles que les tentatives républicaines de détruire la démocratie du comté et de rendre le Sénat dysfonctionnel par l’obstruction systématique.

Fetterman a évité les entretiens avec les médias alors que les chefs de parti – y compris Biden – tentent d’assurer aux démocrates de base que Fetterman va bien et pourra bientôt reprendre la campagne.

« Je sais qu’il a hâte de reprendre la piste », a déclaré Biden lors de son allocution lors de la convention AFL-CIO de la semaine dernière à Philadelphie. « Il a l’air bien. »

Fetterman et sa femme ont prononcé un discours vidéo de 90 secondes diffusé samedi lors de la réunion du comité de l’État partie à Gettysburg. Dans ce document, Fetterman a souligné le ticket Shapiro-Fetterman pour affronter « le ticket Oz-Mastriano extrême, bizarre et dangereux ».

« Je suis tellement fier de faire partie du ticket ici », a déclaré Fetterman. «Et cette année, nous avons Josh Shapiro pour être notre prochain gouverneur. Et permettez-moi de vous faire savoir que nous serons de retour très bientôt, pour être de retour à 100 % pour être de retour dans chacun de nos 67 comtés, car Josh et moi nous sommes toujours engagés dans une campagne complète dans tous les 67 comtés. .”

Shapiro et Fetterman ont une relation politique remontant au moins à 2016, lorsque Fetterman a organisé une collecte de fonds pour Shapiro chez lui à Braddock.

Pourtant, Shapiro et Fetterman ont parfois eu une relation tendue sur des positions contradictoires au sein du conseil des grâces de l’État – et un rapport quelques jours avant les élections primaires par The Philadelphia Inquirer l’a souligné.

Citant des personnes anonymes comme source, l’Inquirer a rapporté que Fetterman avait menacé il y a quelques années de se présenter au poste de gouverneur contre Shapiro – à moins que Shapiro ne vote pour certains candidats devant le conseil des grâces.

Shapiro l’a fait, mais a nié que la politique ait conduit ses votes ou qu’une telle conversation avec Fetterman ait jamais eu lieu, et un porte-parole du bureau du procureur général a qualifié cette affirmation de « rien de moins que scandaleuse ». Fetterman est resté silencieux à ce sujet.

Les démocrates disent que ce n’est pas un sujet de discussion entre militants et qu’ils se concentrent plutôt sur ce qui est en jeu lors des élections du 8 novembre.

Cette élection consiste à choisir entre des candidats « qui travaillent pour un gouvernement efficace qui servira toutes nos communautés », a déclaré Guiney, et des candidats alignés sur « des personnes qui sont prêtes à sacrifier le tissu fondamental de notre démocratie pour leur gain personnel ».

Marc Lévy, Associated Press