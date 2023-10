Duo amène trois entreprises à Dixon – Shaw Local

DIXON – Qu’obtient Dixon lorsqu’un natif de l’Alaska et un camionneur du centre de l’Illinois se réunissent en tant que partenaires commerciaux et partenaires dans la vie ?

La réponse? En fait, il y en a trois : ils trouvent les nouveaux propriétaires d’un bar du centre-ville de longue date, quelqu’un à appeler en cas de panne d’une grosse plate-forme et un endroit qui vous mettra en contact avec des services de transport.

Brian Dabney et Jen Coley forment le duo derrière le trio d’entreprises qui habitent à Petunia City. La future équipe mari et femme est propriétaire du bar The Stables et de la réparation et du remorquage de camions Dabney Services ; tandis que Dabney possède Dabney Trucking.

« L’histoire de la ville et des lieux intéressants a toujours été fascinante, et j’aime entendre les gens raconter leurs histoires sur les différentes choses qu’ils ont vécues. Les différents événements locaux qu’ils organisent tout le temps, je les trouve formidables. C’est une communauté très solidaire les uns au sein des autres, et en même temps, vous n’êtes pas dans une grande ville mais vous avez accès aux choses de la grande ville. — Jen Coley, propriétaire d’entreprise à Dixon

Ils ont eu beaucoup de choses à faire au cours des trois années où ils ont été ensemble, construisant une vie ensemble et faisant démarrer des entreprises, mais ils ont bénéficié du soutien de la communauté de Dixon tout au long du chemin, à la fois personnellement et pour leur entreprise. Coley, originaire du pôle Nord, en Alaska, est dans la région depuis 1998. Dabney, originaire de la petite ville de Minier, à environ 15 miles à l’ouest de Bloomington, a élu domicile à Dixon lorsqu’il s’est réuni avec Coley. Bien que l’entreprise de camionnage ait toujours un bureau à Minier, il s’est également installé à Dixon, ce qui a élargi sa clientèle,

« Il y a beaucoup plus d’opportunités ici que ce à quoi je suis habitué à Minier, une ville de 1 500 habitants », a déclaré Dabney. « La région a été vraiment bonne pour nous du côté du camionnage. Nous avons beaucoup de travail ici dans le nord de l’Illinois et dans les comtés environnants, et nous semblons grandir chaque jour, chaque mois et chaque saison lorsque nous faisons beaucoup de choses liées à l’agriculture, cette région étant une communauté agricole.

Les écuries, avec leur tourelle emblématique surplombant South Galena Avenue, font partie du paysage du centre-ville depuis 1939. Les entreprises de camionnage et de remorquage sont les plus récentes du quartier : Dabney Services est installé dans l’ancien bâtiment Hardin’s Auto Repair sur Willett Avenue, du côté nord-ouest de la ville, et Dabney Trucking se trouve sur une propriété appartenant autrefois à l’usine St. Mary Cement, au nord-est de la ville.

Dabney et Coley ont acheté The Stables à Ryan Marshall en mars 2022. Après un court retard dans l’ouverture – un véhicule s’est écrasé contre une poutre de support sous la tourelle en novembre – le bar a accueilli de nouveau les clients le 9 décembre, pour la première fois depuis environ un an. un an et demi.

Bien que la transition ait été essentiellement clé en main, a déclaré Coley, avec quelques changements dans l’apparence générale du bar, le couple a néanmoins apposé sa propre empreinte sur The Stables.

L’un des changements consistait à ajouter davantage de bières nationales à sa gamme d’IPA. L’une des bières ajoutées à la sélection en fût était spéciale pour Coley – Alaskan Amber, qui « est mon propre petit coin de maison », a-t-elle déclaré. C’est une bière ambrée à l’ancienne, ni sucrée, ni aigre.

«Cela a été très populaire», a-t-elle déclaré. « J’ai été surpris. »

À juste titre, le parcours du couple pour devenir partenaire a commencé au volant. Les deux se sont rencontrés lorsque Dabney s’est rendu dans une coopérative dans laquelle Coley travaillait. Au fur et à mesure qu’ils passaient plus de temps ensemble, ils savaient qu’ils étaient là pour le long terme – et ils ont également découvert qu’ils partageaient autre chose en commun. Coley avait travaillé comme barman de temps en temps depuis son arrivée dans la région, et Dabney avait voulu un jour posséder un bar.

« J’ai toujours pensé que ce serait amusant de posséder un bar », a déclaré Dabney. «Je suis venu ici plusieurs fois quand les Marshall l’avaient, et j’ai vraiment aimé la décoration, l’agencement du bar et l’apparence du bar. C’est un petit bar vraiment sympa et propre. Puis il a été mis en vente. Le bâtiment et l’emplacement étaient tout simplement parfaits et nous voulions tenter le coup.

Le bâtiment des Écuries, construit en 1896, comporte deux étages supérieurs, autrefois utilisés comme appartements. Le couple utilise le deuxième étage comme bureau pour leurs entreprises.

Tandis que le couple s’installait dans son rôle de propriétaire de bar, ils se rendirent compte que parfois les affaires venaient pratiquement frapper à leur porte.

Un jour du début du mois de mars, un semi-remorque transportant une charge surdimensionnée est tombé en panne près de l’avant du bar alors qu’il gravissait la colline de Galena Avenue. Lorsque les clients ont remarqué la plate-forme bloquée, ils n’ont pas eu à chercher bien loin pour savoir qui appeler. Effectivement, une dépanneuse Kenworth T880 portant le nom de Dabney l’a accroché et l’a manœuvré jusqu’au sommet de la colline et dans le virage sur East Second Street. Même s’il fut un temps où un travail comme celui-là aurait nécessité un appel à un service de remorquage à des kilomètres de là, Dabney disposait du bon équipement en ville pour effectuer le travail rapidement et a déblayé la rue très fréquentée.

« Il n’y a rien que nous ne puissions remorquer », a déclaré Dabney. « Nous proposons des services de remorquage légers jusqu’aux dépannages lourds. Il n’y a pas beaucoup d’options pour cela de cette façon. Si vous voulez aller à Rockford ou à La Salle-Pérou, ou aux Quad-Cities, vous attendriez quelques heures. Il y a un besoin dans ce domaine.

Dabney et Coley ont acheté Hardin’s en août 2022 et se spécialisent dans la réparation de camions lourds diesel. Ils ont commencé avec deux tours lourdes et en ont maintenant cinq, et sont également de garde pour le district 1 de la police de l’État de l’Illinois, basé à Sterling, pour l’assistance aux gros véhicules et la récupération en cas d’accident.

La flotte de Dabney dans le secteur du camionnage comprend plus de 30 plates-formes qui transportent du GPL, de l’ammoniac anhydre et des engrais secs et liquides, ainsi que des semences et du matériel agricole. L’entreprise a également commencé à transporter des réservoirs d’essence cette année. Avoir une entreprise de réparation de camions s’avère pratique : si l’un de ces camions tombe en panne, il revient directement à Dixon et est réparé en interne.

« Étant ici depuis quelques années, je savais qu’il y avait un besoin pour un bon atelier de réparation de diesel pour les équipements lourds, ainsi que pour une entreprise de remorquage », a déclaré Dabney. « Nous avons cela depuis août 22, et la communauté a vraiment été bonne avec nous depuis que nous avons ouvert nos portes et commencé à y aller. »

Dabney – qui a lancé Dabney Trucking en 2006, peu de temps après avoir obtenu son diplôme universitaire – est un camionneur de deuxième génération ; son père, Jerry, était propriétaire de Walters Trucking à Minier jusqu’à ce que Brian le rachète en 2018.

Ayant déménagé à Dixon pour être proche de sa future épouse, Dabney reste occupé avec les entreprises. Alors que lui et Coley envisagent de se marier, trouver un rendez-vous pour y arriver tout en jonglant avec trois entreprises a été un défi, mais ils l’acceptent volontiers. Le couple veut s’assurer que leur entreprise prospère et que leurs employés soient pris en charge.

« Cela s’accompagne de nombreuses récompenses », a déclaré Coley. « Il y a beaucoup de satisfaction personnelle et de réussite, mais il y a un engagement lourd. Je pense que la raison pour laquelle nous pouvons réussir est que, si nous n’avions pas les personnes qui travaillent avec nous – notre famille et nos employés – cela ne fonctionnerait pas. Nous avons été très chanceux.

« Vous ne savez jamais ce que le lendemain vous réserve », a ajouté Dabney. « Il faut avoir de bonnes personnes, des chauffeurs de camion aux mécaniciens en passant par les barmans. »

Le couple compte non seulement des employés fidèles dans leur entreprise, mais aussi des clients fidèles. Les clients de longue date de The Stables sont heureux de voir le bar rouvrir, et tous ceux qui ont besoin de camionnage et de remorquage peuvent le trouver près de chez eux. Le couple découvre par lui-même que lorsqu’il prend soin de la communauté, la communauté prendra soin d’eux.

« L’histoire de la ville et des lieux intéressants a toujours été fascinante, et j’aime entendre les gens raconter leurs histoires sur les différentes choses qu’ils ont vécues », a déclaré Coley. « Les différents événements locaux qu’ils organisent tout le temps, je les trouve formidables. C’est une communauté très solidaire les uns au sein des autres, et en même temps, vous n’êtes pas dans une grande ville mais vous avez accès aux choses de la grande ville.

« Je pense que les entreprises actuelles seraient d’accord, ainsi que toute personne se lançant en affaires, que si vous avez l’engagement et la chance de vous lancer en affaires, cette communauté vous soutiendra. Nous l’avons découvert.