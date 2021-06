duo Aidan O’Brien pour la Coupe du Couronnement | Actualités des courses

Aidan O’Brien devrait s’appuyer sur le Japon et Mogul lors de la Coral Coronation Cup de vendredi à Epsom, avec la double pouliche Love Classic qui attendra probablement Royal Ascot.

Le Japon est considéré comme la plus grande menace pour Al Aasy par les bookmakers, ayant remis sa carrière sur les rails avec une victoire de retour dans les Ormonde Stakes à Chester le mois dernier.

Le joueur de quatre ans a perdu son chemin la saison dernière, après avoir été battu à seulement une demi-longueur à la troisième place du Derby et remporté deux Groupes 1 en 2019, et O’Brien espère qu’il pourra à nouveau prouver sa valeur au plus haut niveau. .

Il a déclaré: « Nous sommes très satisfaits du Japon. Nous l’avons commencé court (plus d’un mile et quart) l’année dernière et nous pensons que c’était peut-être trop de pression sur lui trop tôt et que sa saison est tombée en morceaux après cela.

« Nous avons décidé de recommencer plus longtemps cette année. Ryan (Moore) pensait que cela lui conviendrait et que le voyage l’aiderait à être heureux et détendu et à en profiter, et nous avons été ravis de sa course à Chester.

« Nous pensons qu’il a progressé depuis la course. Mentalement et physiquement, nous pensons qu’il est dans une très bonne position. »

Le Japon devrait être rejoint par son propre frère Mogul, qui a été vu pour la dernière fois terminer troisième du Prix Ganay à ParisLongchamp.

« Pour le moment, nous pensons diriger les deux frères », a ajouté O’Brien.

« J’ai parlé à Ryan ce matin et je ne sais pas sur qui il va conduire – il n’est peut-être pas encore sûr de lui-même. »

Les autres entrées du gestionnaire de Ballydoyle pour la Coronation Cup sont Serpentine, Broome, vainqueur du Derby de l’année dernière et Love susmentionné.

Broome est à destination des Hardwicke Stakes lors de la réunion royale, tandis que O’Brien pense que la course de vendredi pourrait venir un peu trop vite pour Serpentine après avoir terminé le peloton de la Tattersalls Gold Cup il y a moins de quinze jours.

O’Brien admet que les plans de course auraient peut-être été différents s’il avait réussi à se préparer à Love, qui a remporté les 1000 Guinées et les Oaks l’an dernier, mais a été hors de la piste depuis sa victoire aux Yorkshire Oaks en août.

Il a déclaré: « Tout va bien avec Love. Elle a bien hiverné et est prête à courir depuis un certain temps maintenant.

« Il y avait des groupes de trois au Curragh et des endroits comme celui-là où nous aurions aimé la commencer, mais le terrain était mauvais, donc nous ne l’avons pas fait, c’est pourquoi Broome a rempli ces créneaux.

« Elle est prête à partir. Nous aurions pu nous retrouver dans le couronnement si nous avions couru, mais nous ne l’avons pas fait, alors nous pensons à Ascot avec elle pour le prince de Galles.

« Elle a fait une demi-vitesse ce matin et avait l’air très heureuse d’elle-même, donc nous sommes très heureux.

« Elle devrait être belle et fraîche pour la seconde moitié de l’année. L’Arc a toujours été sur son radar, mais dans un monde idéal, je ne pense pas que nous aimerions la faire courir dans un mauvais terrain, donc cela dépendrait de la météo à l’époque de l’année. »