Dunn de l’USWNT veut l’or olympique, mais inspirer les futures générations de footballeuses noires est son objectif

Crystal Dunn veut que vous connaissiez son visage et entendiez sa voix.

Si vous suivez le football, vous devriez probablement faire attention à elle de toute façon. C’est l’attaquante devenue défenseure qui a joué hors de position à l’arrière gauche de l’équipe nationale féminine des États-Unis ces dernières années – et le fait assez bien pour se classer au 6e rang du classement féminin de l’ESPN FC. Si l’USWNT parvient à remporter une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, Dunn jouera presque certainement un rôle clé des deux côtés du ballon.

Pourtant, malgré tous ses succès au plus haut niveau – dont un trophée de la Coupe du monde en 2019, 119 apparitions internationales et deux championnats de la NWSL – elle n’a pas souvent trouvé le feu des projecteurs. L’attention a toujours été réservée à ses coéquipières plus haut sur le terrain, et cela l’a vraiment touchée après avoir remporté la Coupe du monde : elle se sentait invisible.

« Je suis un vétéran de l’équipe nationale et j’ai toujours l’impression de me battre pour faire connaître mon visage et ma représentation », a déclaré Dunn à ESPN avant le début de la campagne olympique de l’USWNT. « Et si je me sens comme ça, cela signifie que beaucoup de femmes noires qui montent se sentent comme ça. »

Pour être clair, Dunn a dit qu’il ne s’agissait pas d’elle. Il s’agit des petites filles qui lui ressemblent – des petites filles qui peuvent avoir une histoire similaire à celle de Dunn en grandissant.

Lorsque les parents de Dunn, Vincent et Rhonda, ont décidé de déménager du Queens, à New York, ils avaient la liste de contrôle habituelle : un bon système scolaire, un trajet facile vers la ville, un endroit sûr pour que leurs enfants grandissent. Mais lorsqu’ils ont choisi le Rockville Center à Long Island et y ont déménagé Crystal alors qu’ils étaient tout petits, c’était un acte de sérendipité.

« Nous en avons parlé », a déclaré le père de Crystal, Vincent, à ESPN. « Nous cherchions quelques villes différentes à proximité, et si nous étions restés dans le Queens et ne nous étions jamais aventurés à Long Island ou n’avions jamais choisi une autre ville que Rockville Centre, il y a de fortes chances que Crystal n’ait pas joué au football. Nous venons de tomber sur un endroit qui était une grande ville de football. »

Dunn a joué au soccer en grandissant simplement parce que c’est ce que les enfants faisaient à Rockville Center – ses parents ne connaissaient rien à ce sport et personne n’avait à la pousser. Certains amis ont essayé de la recruter pour jouer à la crosse, mais la version féminine du sport ne permettait pas de vérifier, elle n’était donc pas intéressée. Elle a fait partie de l’équipe de basket-ball lorsque ses amis l’ont encouragée à essayer, mais ses amis n’ont pas réussi. Le football était celui vers lequel elle gravitait toujours toute seule.

Mais, en même temps, personne dans ses équipes ne lui ressemblait. Comme le dit Dunn : « J’ai l’impression d’avoir trouvé mon identité à un jeune âge dans ce sport, mais cela ne veut pas dire qu’en cours de route je ne me suis pas senti seul. »

« J’en étais très consciente dès mon plus jeune âge, mais mes parents m’ont toujours donné tellement confiance », a déclaré Dunn à propos d’être la seule fille noire de son équipe. « Ils ont dit: » Ne laissez personne vous dissuader de ce que vous voulez faire. Si jouer au football vous rend heureux, ne ressentez aucune sorte de sentiment parce que vous pouvez avoir l’air différent de tout le monde. Vous devez suivre votre cœur, suivre vos rêves.’ Je pense que mes parents m’ont dit que depuis mon plus jeune âge m’a vraiment préparé pour le reste de ma carrière parce que ce n’est pas comme si j’avais joué dans de nombreuses équipes avec autant d’entre nous. »

En effet, peu de choses ont changé au cours des deux décennies environ depuis que Dunn, 29 ans, est passé d’une course dans une chemise AYSO surdimensionnée à une participation aux Jeux olympiques. Malgré toute la diversité perçue au sein du football en tant que sport mondial, Dunn a souvent été l’une des seules femmes noires de ses équipes.

Plutôt que d’accepter son expérience comme la norme pour les petites filles qui lui ressemblent, Dunn essaie de changer cela.

À la fin de l’année dernière, elle a aidé à lancer le Black Women’s Player Collective, une organisation qui permet aux joueuses de la NWSL comme Dunn de transformer leur expérience en action. Le groupe, qui comprend des alliés non noirs, a collaboré à des initiatives telles que l’installation de mini-terrains de football dans des communautés mal desservies – y compris avec Black Players for Change, bien que les deux causes ne soient pas affiliées – et a d’autres projets en cours.

Mais ce n’est pas tout. Dunn espère également déclencher ce changement simplement en étant elle-même sans vergogne, étant la plus Crystal Dunn qu’elle puisse être. Cela signifie, pour la première fois de sa carrière, être complètement honnête sans se retenir.

Après tout, pendant des années, elle a été une joueuse qui a gardé la tête baissée et a travaillé dur sans dire grand-chose. Même lorsque les journalistes lui ont posé une question sur un sujet sur lequel elle aimerait s’exprimer – comme sa frustration d’être piégée en tant que défenseur – elle a donné une réponse polie et non controversée.

Malgré ses prouesses offensives, Crystal Dunn a joué à l’arrière gauche pendant une grande partie de sa carrière avec l’USWNT. Elsa/Getty Images

Non plus, dit-elle.

« Il est plus difficile de se défendre et de sentir que vous pouvez vous mettre en valeur lorsque vous êtes une recrue ou lorsque vous êtes une personne jeune et que vous entrez dans un nouvel espace », a déclaré Dunn. « J’ai 11 ans dans l’équipe nationale maintenant, plus d’une centaine de sélections, et je sens maintenant que je suis en mesure de défendre davantage et de pousser pour plus, en particulier pour la diversité dans le sport, parce que j’ai atteint un niveau que je sens que je peux maintenant demander ces choses. »

Sa place sur l’USWNT a été plus établie que jamais au cours des deux dernières années en tant que seule solution fiable de l’USWNT à l’arrière gauche pour la façon dont l’équipe veut jouer. Elle a également été installée pour son club, signant cette année un contrat de trois ans avec les Thorns de Portland, ce qui lui a permis d’être en Oregon à temps plein avec son mari, un entraîneur sportif pour les Thorns.

Dunn est toujours le premier à organiser une soirée dansante dans les vestiaires et à plaisanter pendant les séances d’entraînement. Ses réseaux sociaux sont remplis de photos de ses chats et de ses poulets, et elle plaisante en disant qu’au Japon, elle est plus intéressée à recevoir des mises à jour à leur sujet que de parler à son mari. « Chaque jour, je reçois des vidéos – j’ai besoin d’une preuve de vie », a-t-elle plaisanté depuis le Japon. Mais elle a permis à un côté plus sérieux d’émerger.

Son père a déclaré que cela faisait partie d’une « maturation » et d’une croissance personnelle qu’il avait vue de sa fille plus récemment. « Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, ce qui a fait une grande différence au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

Ainsi, se sentir plus installé signifie qu’il est plus facile pour Dunn d’être honnête sur tout, de se sentir marginalisée en tant que femme noire à ce qu’elle pense vraiment de jouer à l’arrière gauche au milieu des gros titres élogieux sur sa polyvalence. Sa réponse courante dans le passé était toujours qu’elle voulait juste aider l’équipe. Ce n’est pas un mensonge, mais il y a plus que cela.

« Je pense que je viens juste d’être fatigué un jour – comme, les gens ne réalisent-ils pas ce que je dois réellement traverser? » dit Dunn en riant.

Tout d’abord, il est en fait beaucoup plus difficile que Dunn ne donne l’impression de changer de position en permanence, passant du milieu de terrain offensif à la ligne de fond.

« C’est difficile de quitter le poste d’attaquant dans le passé et de désactiver cela, puis d’entrer dans l’équipe nationale, sur la plus grande scène, et de se voir demander d’être le meilleur arrière extérieur du monde », a déclaré Dunn. « Je ne pense pas que les gens comprennent cela. »

Mais aussi, alors que Dunn accepte d’être elle-même authentique, elle ne peut s’empêcher de penser qu’une partie d’elle-même est souvent laissée pour compte en tant qu’arrière latéral.

« J’ai toujours espoir d’aller un peu plus haut sur le terrain », a déclaré Dunn. « Ce que j’ai essayé de faire, qui m’a aidé à trouver de la joie en tant qu’arrière extérieur, c’est de sentir que je peux ajouter mon flair à la position. Personne ne peut jouer n’importe quelle position de la même manière, et oui, mes responsabilités sont de rester connecté à la ligne arrière et de défendre, mais une fois que j’ai le feu vert pour avancer, je deviens Crystal Dunn. »

Lorsque la Suède a battu l’USWNT pour ouvrir les Jeux olympiques, ils l’ont fait en partie en immobilisant Dunn et en l’isolant de ses coéquipiers afin qu’elle ne puisse pas faire fonctionner sa magie. Le secret sur la façon dont Dunn joue à l’arrière est dévoilé, et alors que l’USWNT se lance dans les huitièmes de finale du tournoi, à commencer par le quart de finale de vendredi contre les Pays-Bas, davantage d’équipes tenteront de la contenir.

« Le fait qu’elle soit une super bonne défenseuse mais qu’elle puisse également briser les équipes du côté offensif est une qualité que peu de joueurs dans le monde ont, que ce soit une équipe masculine ou féminine, Le manager de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a déclaré plus tôt ce mois-ci. « Peu de joueurs ont la capacité de changer de personnalité et leur façon de jouer au fur et à mesure qu’ils progressent sur le terrain. Crystal a la capacité de changer littéralement de profil trois fois en une attaque. Elle commence dans la construction en tant qu’arrière gauche et puis change de personnalité ou de profil et joue en tant que milieu de terrain au fur et à mesure que nous progressons.Et puis nous la verrons se retrouver dans une action un contre un se terminant par un centre ou un tir, ce qui est un profil avant.

« C’est quelque chose qui la rend spéciale et fait d’elle l’une des meilleures au monde. »

Dunn est ultra compétitif et déteste perdre, comme on peut s’y attendre d’un athlète d’élite. Mais qu’elle puisse ou non aider l’USWNT à remporter sa cinquième médaille d’or, simplement en étant sur le terrain, elle remplit son objectif.

Après tout, sa rencontre la plus mémorable avec un fan a eu lieu dans un aéroport lorsqu’elle a remarqué le regard d’une jeune fille noire. Dunn a dit bonjour et s’est présenté, et la fille lui a dit qu’elle savait déjà qui elle était – Dunn avait inspiré la fille à jouer au football. Le pouvoir de ce moment n’est jamais parti.

« Cela me donne vraiment l’impression que c’est pourquoi je joue au jeu », a déclaré Dunn. « Tout le monde est motivé par tant de raisons différentes de rester dans le sport, et même la façon dont je suis entré dans le sport était à peu près l’amour du jeu – personne ne m’a forcé – et même quand j’étais le seul qui ressemblait à moi, je suis resté. Donc, si je peux inspirer quelqu’un qui me ressemble à se sentir à l’aise, j’ai l’impression que c’est exactement ce que je dois faire.