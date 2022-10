Dunleavy en tête de la dernière collecte de fonds dans la course au gouverneur de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur républicain de l’Alaska, Mike Dunleavy, mène ses adversaires dans la collecte de fonds pour la dernière période de rapport avant les élections générales du 8 novembre.

Sa campagne a fait état dans un dossier auprès de la Commission des offices publics de l’Alaska d’environ 600 000 $ de contributions entre le 7 août et vendredi, avec près de 920 000 $ disponibles à la fin de la période de référence et 12 500 $ de dettes. La campagne du démocrate Les Gara a fait état d’environ 400 000 $ de contributions, avec près de 520 000 $ disponibles et 158 ​​000 $ de dettes. La campagne de l’indépendant Bill Walker a rapporté près de 460 000 $ de contributions, avec environ 470 000 $ disponibles et environ 23 000 $ de dettes.

La campagne du républicain Charlie Pierce a rapporté moins de 8 000 $ de contributions et environ 6 100 $ en main.

Les critiques de Dunleavy ont fait part de leurs inquiétudes concernant le manque de personnel rémunéré travaillant sur sa campagne. La Commission des bureaux publics de l’Alaska doit examiner mercredi s’il faut accélérer une audience sur une plainte déposée par des groupes de défense du public qui allèguent, en partie, que le gouverneur “semble subventionner sa campagne à la fois avec les activités du personnel officiel, ainsi que les activités par les récipiendaires de contrats “sans appel d’offres” avec le bureau du gouverneur. »

L’Alaska Public Interest Research Group et l’Initiative 907 ont également allégué une mauvaise coordination entre la campagne de Dunleavy et un groupe tiers qui soutient sa réélection.

La campagne de Dunleavy a qualifié la plainte d ‘«attaque politique frivole et sans fondement déguisée en plainte sérieuse».

Il s’agit du premier cycle d’élections d’État depuis qu’un panel divisé de la cour d’appel fédérale l’année dernière a annulé plusieurs plafonds de contribution à la campagne. La commission des charges publiques a déclaré qu’il n’y a plus de limites à ce qu’un individu peut donner aux candidats ou à des groupes non partisans.

Les contributions les plus importantes dans le dernier rapport de Dunleavy provenaient de Robert Penney d’Anchorage et du frère de Dunleavy, Francis Dunleavy, du Texas, qui ont chacun donné 100 000 $. Tous deux ont été des contributeurs majeurs en 2018 à un groupe tiers qui a soutenu l’élection de Dunleavy. Tous deux ont été des partisans éminents de la campagne actuelle de Dunleavy.

Le rapport de Gara répertorie sa plus grande contribution en tant que services de campagne coordonnés non monétaires pour le courrier du Parti démocrate de l’Alaska, d’une valeur de plus de 110 000 $. Il énumère les mêmes montants que les dépenses. La porte-parole Amber Lee a déclaré que la campagne avait payé le courrier, mais via la licence de courrier du parti.

Gara sur les réseaux sociaux a vanté son soutien à la base.

Walker, un ancien gouverneur, a indiqué dans le dernier rapport une contribution de 100 000 $ de Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, une société de jeux.

La campagne de Pierce fin août a publié une déclaration indiquant qu’il prévoyait de démissionner de son poste de maire de l’arrondissement de la péninsule de Kenai à compter du 30 septembre pour se concentrer sur la campagne. Le communiqué indique qu’il s’était “précédemment engagé à démissionner” après la primaire.

L’assemblée de l’arrondissement a publié le mois dernier une déclaration disant qu’en juillet, un employé de l’arrondissement avait signalé des allégations de harcèlement de la part de Pierce et qu’un cabinet d’avocats engagé par l’arrondissement pour enquêter “avait trouvé les allégations crédibles”.

Pierce a mené une campagne discrète depuis la primaire.

Les candidats au poste de gouverneur se présentent comme un ticket avec leurs colistiers.

L’élection générale sera une élection au choix classé, selon un système approuvé par les électeurs en 2020.

The Associated Press