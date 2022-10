Dunleavy dit qu’il votera pour la convention constitutionnelle

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Le gouverneur républicain de l’Alaska, Mike Dunleavy, a indiqué qu’il votera en faveur de la convocation d’une convention pour envisager de modifier la constitution de l’État.

Lors d’un forum du Conseil de développement des ressources de l’Alaska, on a demandé mardi aux candidats au poste de gouverneur lors d’un « tour éclair » s’ils voteraient pour une convention constitutionnelle lors des élections générales du mois prochain. Les candidats ont répondu en levant des signes “oui” ou “non”, a rapporté l’Anchorage Daily News.

Dunleavy et le républicain Charlie Pierce ont soulevé des signes «oui». L’ancien gouverneur Bill Walker, un indépendant, et Les Gara, un démocrate, ont soulevé des panneaux « non ».

On demande aux électeurs tous les 10 ans s’il doit y avoir une convention constitutionnelle. Alors que la question a été vaincue par le passé, les deux côtés du débat se préparent à un combat cette année.

Certains partisans de la convention voient une ouverture pour en faire pression au milieu de la frustration du public avec des années de combats politiques sur la taille du chèque qui devrait être payé aux résidents du fonds pétrolier de l’Alaska.

Au cours d’une convention, les délégués ont généralement carte blanche pour proposer des révisions – ou même des constitutions entièrement nouvelles – qui reviendraient ensuite aux électeurs pour ratification. Certains de ceux qui poursuivent une convention aimeraient restreindre l’avortement ou modifier le processus de sélection des juges d’une manière qui, selon les critiques, pourrait rendre le processus plus partisan.

Les opposants à une convention mettent en garde contre l’ouverture de la constitution à la révision à une époque de forte polarisation politique.

La question sera sur le scrutin du 8 novembre.

“La décision du gouverneur aujourd’hui, lorsqu’on lui a présenté une question par oui ou par non, était de répondre par l’affirmative qu’il voterait pour soutenir une convention constitutionnelle”, a déclaré Andrew Jensen, qui travaille au bureau du gouverneur et se porte volontaire pour la campagne de Dunleavy en tant que porte-parole. “Il fait toujours confiance aux habitants de l’Alaska pour prendre finalement la décision. Quoi que les gens décident, ça lui ira.

Dunleavy, dans une enquête sur les problèmes des organes de presse, y compris le journal, en septembre, a déclaré: «Je fais confiance aux habitants de l’Alaska et je respecterai l’une ou l’autre décision qu’ils prendront. Je ne suis pas d’accord avec l’argument avancé selon lequel il y a quelque chose à craindre d’une convention.

Bob Bird, qui dirige le Parti de l’indépendance de l’Alaska et plaide depuis longtemps pour une convention constitutionnelle, a déclaré que la position de Dunleavy “ne peut que nous aider”.

Les partisans d’une convention ont noté que tout projet de modification approuvé par une convention devrait être soumis aux électeurs de l’Alaska, et si une majorité ne les soutenait pas, ils seraient rejetés. Mais les opposants à la convention disent que c’est trop risqué et craignent que des intérêts particuliers extérieurs ne cherchent à influencer une convention.

La présidente de l’Alaska AFL-CIO, Joelle Hall, est avec le groupe Defend Our Constitution, qui s’oppose à une convention. Elle a déclaré que les Alaskiens politiquement engagés ne seraient probablement pas surpris que Dunleavy ait annoncé qu’il voterait oui sur la question de la convention.

“Je ne sais pas ce que cela fera aux républicains plus modérés et aux indépendants du milieu”, a déclaré Hall. « Je pense que nous avons fait valoir que c’est dangereux, inutile et coûteux. Et je suppose que le gouverneur doit dire aux gens pourquoi il pense qu’il est sûr de l’ouvrir. Je ne vois tout simplement pas la raison d’être.

The Associated Press