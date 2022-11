Dunleavy choisit le commissaire à la santé pour diriger l’agence du revenu

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur Mike Dunleavy a nommé le commissaire à la santé de l’État de l’Alaska, Adam Crum, à la tête du ministère du Revenu.

Crum commence dans son nouveau rôle mercredi. La nomination est soumise à la confirmation du pouvoir législatif.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Alaska était le plus grand ministère du gouvernement de l’État. Dunleavy a nommé Crum pour le diriger fin 2018.

Plus tôt cette année, le ministère a été scindé en deux dans le cadre d’une réorganisation — le ministère de la Santé et le ministère des Services familiaux et communautaires. Dunleavy a nommé Crum commissaire du département de la santé.

Heidi Hedberg, qui a été directrice de la Division de la santé publique de l’État, sera commissaire par intérim du département de la santé, selon le bureau du gouverneur.

Le bureau de Dunleavy, en annonçant la nomination de Crum, a cité sa capacité à “créer et diriger des équipes efficaces”, notant la réponse de l’État au COVID-19 et ce qu’il a appelé une “amélioration marquée de plusieurs divisions au DHSS pendant son mandat”.

Lucinda Mahoney, ancienne directrice financière de la municipalité d’Anchorage, a démissionné de son poste de commissaire au revenu en septembre. Dunleavy a choisi Deven Mitchell, qui avait été le gestionnaire de la dette de l’Alaska, pour servir de commissaire par intérim.

Mais Mitchell a ensuite été choisi pour diriger l’Alaska Permanent Fund Corp.

The Associated Press