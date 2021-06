Dunkin’, Krispy Kreme ont des beignets gratuits vendredi

Le vendredi est une journée pour les friandises et les économies qui ne feront pas un trou dans votre poche.

C’est la Journée nationale des beignets – alias la Journée nationale des beignets – et les restaurants, dont Dunkin ‘et Krispy Kreme, marquent la fête annuelle des aliments préparés avec des cadeaux frits et d’autres offres.

Le jour de la pâtisserie a été créé en 1938 pour honorer les Donut Lassies de l’Armée du Salut, des femmes qui ont servi les friandises aux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Elle est traditionnellement célébrée le premier vendredi de juin.

Krispy Kreme offrira à tous les clients un beignet gratuit vendredi, mais les clients vaccinés peuvent obtenir deux cadeaux lorsqu’ils présentent la preuve qu’ils ont reçu un vaccin COVID-19.

La chaîne, dont le siège social est à Winston-Salem, en Caroline du Nord, fait que chaque jour ressemble au Donut Day avec son programme d’incitation aux vaccins. Depuis le début du programme en mars, Krispy Kreme dit avoir distribué plus de 1,5 million de beignets glacés.

Les clients vaccinés peuvent continuer à recevoir gratuitement des beignets glacés jusqu’à la fin 2021 lorsqu’ils flashent leur carnet de vaccination.

Offres de la Journée nationale du beignet 2021

La participation et les offres peuvent varier selon l’emplacement et ne sont disponibles que jusqu’à épuisement des stocks. Pour être du bon côté, vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche.

DiGiorno: La marque Nestlé a un nouveau « mashup pizza + beignet » surnommé le DiGiornut et le distribue lors d’un tirage au sort sur Twitter vendredi. Pour participer, les fans peuvent répondre à Tweet de @DiGiorno avec #sweepstakes pour avoir une chance de marquer une demi-douzaine de box.

Beignets de canard : Obtenez un beignet gratuit, du sucre à la cannelle ou du sucre en poudre vendredi, aucun achat nécessaire. Tous les sites participent.

Dunkin’: Achetez n’importe quelle boisson vendredi et obtenez un beigne classique gratuit de votre choix, jusqu’à épuisement des stocks. Dunkin ‘a abandonné jeudi sa collection #NationalDonutDay avec des vêtements personnalisables en édition limitée sur le thème des beignets sur Shopdunkin.com.

Les beignets d’Entenmann : Jusqu’au 21 juin, courez la chance de gagner et d’offrir un an de beignets et d’autres prix à une figure paternelle méritante en la nommant pour le premier concours de la fête des pères « EntenMAN de l’année ». La marque dit que la personne peut être « homme ou femme ; papa, entraîneur, enseignant ou toute personne inspirante dans leur vie. Cinq nominés seront choisis pour avoir une chance de remporter le titre, un an d’approvisionnement d’Entenmann’s Donuts et un forfait Daytona Race Trip tous frais payés. Les finalistes et les nominés restants gagneront tous des Donuts Entenmann’s gratuits pendant un an. Entrez sur EntenmanOfTheYear.com.

Krispy Kreme: Tous les clients reçoivent n’importe quel beigne gratuitement le vendredi, aucun achat n’est nécessaire, et obtiennent une douzaine de glaçages originaux de 1 $ avec n’importe quel achat de douzaine de beignets. Il est possible d’obtenir deux beignets gratuitement sans achat vendredi si vous avez reçu au moins un vaccin COVID-19, car Krispy Kreme honorera son offre gratuite de beignets glacés originaux lorsque vous présenterez un carnet de vaccination valide.

Premier arrêt de Maverik Adventure : Tous les beignets, y compris le nouveau beignet «Pinkalicious», à durée limitée, coûteront 1 $ vendredi, à l’exception des beignets aux framboises.

Shipley Do-Nuts: Obtenez un « Do-Nut » glacé gratuit avec tout achat de 5 h à midi le vendredi, jusqu’à épuisement des stocks.

Os fumés : Obtenez un Bag O’ Donuts gratuit avec tout achat de 40 $ vendredi.

Tim Hortons : Cette offre du jour du beignet commence jeudi et se poursuit jusqu’au 15 juin. Les membres de récompenses enregistrés obtiennent un beignet classique ou spécialisé pour 50 cents avec tout achat admissible supérieur à 50 cents lorsqu’ils recherchent des récompenses dans les restaurants, passent une commande mobile ou une livraison.

Plus d’offres : Les entreprises locales et les petites chaînes pourraient également conclure des accords vendredi. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux.

