Ce mois de décembre va être assez chargé pour tous les amateurs de Bollywood. De nombreuses versions majeures vont avoir lieu. À commencer par Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna Animal qui sortira le 1er décembre, le mois verra deux films majeurs s’affronter au box-office à Noël. Shah Rukh Khanle film Dunky va entrer en conflit avec Prabhas vedette Salaar. Les deux films sortent dans un intervalle d’une journée et tous les regards sont tournés vers les chiffres du box-office. Mais quels cinéphiles sont les plus excités ? Faites défiler pour savoir.

Entertainment News : Dunki battra-t-il Salaar au box-office ?

Avant le grand choc, nous avons mené un sondage demandant aux fans quel film entre Dunky et Salaar ce qui les passionne le plus. Les résultats sont surprenants. La majorité des fans ont voté pour le film de Shah Rukh Khan Dunky. 58,5 pour cent des votes ont été reçus par Dunky. D’autre part, Salaar a reçu 27,8 pour cent des voix. Il y avait deux autres options dans le sondage. Les fans pouvaient voter pour les deux ou pour aucun. 8,7 pour cent des votes ont été favorables à aucun film, tandis que 5,1 pour cent des votants ont indiqué qu’ils étaient enthousiasmés par les deux films. Il est clair que les fans sont plus enthousiasmés par le film de Shah Rukh Khan Dunky. Cela signifie-t-il également que le film enregistre une meilleure collection au box-office que celui de Prabhas ? Salaar? Dunky sort le 21 décembre tandis que Salaar sort le 22.

Pathaan et celui de Jawan succès

Shah Rukh Khan a connu une assez bonne année jusqu’à présent et il semble qu’il va réussir un triplé avec Dunky. Boman Irani a récemment partagé une critique du film et a déclaré que le film s’était très bien déroulé. Shah Rukh Khan a connu un énorme succès avec Pathaan et Jawan. Les deux films ont franchi la barre des 1 000 crores de roupies au box-office mondial. Il est prévu que Dunky va également être un énorme succès au box-office.

Regardez la vidéo Dunki ci-dessous :

Les récents échecs de Prabhas

En revanche, Prabhas a goûté un peu à l’échec avec sa dernière sortie Adipurus. Le film n’a pas fait de merveilles au box-office et les réalisateurs ont reçu des réactions négatives majeures de la part des fans pour leur version du Ramayan. Ses films précédents comme Radhe Shyam et Saaho n’a pas non plus très bien fonctionné. Mais il y a beaucoup de buzz autour Salaar. Les fans attendent avec impatience l’avatar d’action de Prabhas et espèrent qu’il sera de retour sur la bonne voie. Attendons et regardons.