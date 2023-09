Dunki Vs Salaar : Shah Rukh Khan et Prabhas s’affronteront au box-office à Noël 2023 ?

Préparez-vous pour une extravagance cinématographique ce Noël 2023 alors que les deux puissances de Bollywood, Shah Rukh Khan et Prabhas, se préparent pour un affrontement épique au box-office ! Avec leur immense popularité et le nombre massif de fans, cet affrontement ne manquera pas d’enflammer les écrans et de créer des vagues d’enthousiasme parmi les cinéphiles. Shah Rukh Khan, le roi de Bollywood, connu pour sa présence charismatique et ses talents d’acteur inégalés, sera vu dans un film très attendu qui promet d’être un spectacle visuel. D’un autre côté, Prabhas, la star sensationnelle de la franchise Baahubali, apportera son personnage plus grand que nature et ses incroyables séquences d’action sur grand écran. Alors que le compte à rebours jusqu’à Noël commence, les fans attendent avec impatience ces sorties à succès, qui devraient battre des records et créer l’histoire de l’industrie cinématographique indienne. L’affrontement entre ces deux superstars n’est pas seulement une bataille pour la suprématie au box-office, mais aussi une célébration de leur immense talent et de l’amour qu’ils reçoivent de leurs fans.