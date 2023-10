Dunki vs Salaar oblige Vijay Sethupathi et Katrina Kaif à changer la date de sortie de Joyeux Noël et seront désormais confrontés à un nouveau défi au box-office

Décembre 2023 sera un mois riche en sorties de grands films. Après le succès fulgurant de ses films Jawan et Pathaan, Shah Rukh Khan terminera l’année en beauté avec le réalisateur Rajkumari Hirani, Dunky. Récemment, plusieurs rapports ont affirmé que Prabhas-starrer Salaar, qui a été décalée de sa date de sortie initiale en septembre, va se heurter au box-office avec Dunky. Avec Dunky et Salaar sortant le même jour, les créateurs de Katrina Kaif et Vijay Sethupathi Joyeux noël ont décidé de décaler la date de sortie de leur film. Notamment, c’est la troisième fois que Joyeux noël la date de sortie a été décalée.

Le film de Vijay Sethupathi et Katrina Kaif Joyeux noël date de sortie avancée

Marquant la première collaboration à l’écran de Vijay Sethupathi et Katrina Kaif, Joyeux noël devait initialement sortir dans le monde entier le 23 décembre. Mais avec le film de Shah Rukh Khan Dunky arrivant à la même date, les créateurs de Joyeux noël a décidé de reporter le film d’une semaine. Le film devait sortir le 15 décembre et se heurtait au film d’action de Sidharth Malhotra, Yodha.

Mardi, les créateurs de Joyeux noël a annoncé que la date de sortie du film avait encore été décalée. Le film arrivera désormais en salles une semaine plus tôt, le 8 décembre 2023. La nouvelle a été confirmée par l’analyste commercial Taran Adarsh ​​via un tweet sur X. Jetez un oeil :

À propos Joyeux noël

Avec Vijay Sethupathi et Katrina Kaif dans les rôles principaux, Joyeux noël est réalisé par Sriram Raghavan. Le film a été tourné simultanément en hindi et en tamoul, avec différents acteurs de soutien.

La version hindi de Joyeux noël mettra en vedette Sanjay Kapoor, Vinay Pathak, Pratima Kannan et Tinnu Anand dans des rôles clés, tandis que la version tamoule met en vedette Radhika Sarathkumar, Shanmugaraja, Kevin Jay Babu et Rajesh Williams dans les mêmes rôles. Ashwini Kalsekar et Radhika Apte seraient également vues dans des apparitions spéciales dans Joyeux noël.

Pendant ce temps, Vijay Sethupathi a récemment été vu dans le film à succès Jawan. Avec Shah Rukh Khan dans le rôle principal, le film a récolté plus de Rs 1 000 crore au box-office mondial. Katrina sera prochainement vue dans Tigre 3 avec Salman Khan. Le film sortira dans le monde entier à Diwali 2023.