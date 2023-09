Dunki : Taapsee Pannu révèle LA scène du film de Shah Rukh Khan qui restera dans l’histoire du cinéma indien

Dunky est Shah Rukh Khan’est le film le plus attendu, et la superstar a annoncé que le film sortirait à Noël cette année. Shah Rukh Khanqui s’est révélé être le roi du box-office OG avec Jawan et Pathaan, est tout prêt pour Dunkyet maintenant cette révélation sur le film réalisé par sa co-star et actrice de Bollywood Taapsee Pannu va vous rendre encore plus excité de regarder le film. Dunky aura une apparition spéciale d’un acteur vétéran Dharmendraet selon l’actrice Taapsee, la séquence émotionnelle entre Shah Rukh Khan et le Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani acteur sera l’une des séquences les plus émouvantes que le cinéma indien ait jamais connu.

En effet, Dunky est spécial à tous points de vue, et maintenant cette révélation faite par Taapsee va certainement faire attendre encore plus le public. Shah Rukh Khan collabore avec Rajkummar Hirani pour la toute première fois, et la superstar a toute confiance en lui lorsqu’il s’agit de sa vision de le représenter sur grand écran avec Dunky.

Dunki mein Raju Hirani hai !!! Aur kya chahiye ??!! https://t.co/Kiz0eb4FKh Shah Rukh Khan (@iamsrk) 22 septembre 2023

Alors que les fans sont ravis Dunky, ils prétendent également que Pathaan et Jawan n’étaient que des teasers et des bandes-annonces au box-office, mais Dunki sera le vrai gagnant. Comme le dit SRK,« Imaginez Abhi baaki hai simple dost ». En parlant de Dunki, le film de Shah Rukh Khan serait basé sur Donkey Flight, une méthode illégale d’entrée dans un pays étranger via plusieurs escales dans d’autres pays. Il s’agit d’une voie d’évasion courante suivie par les jeunes pour s’installer aux États-Unis et au Canada.

SRK vient de le confirmer #Dunki sort à Noël. @iamsrk: « Sortie du film Jab Meri Hoti hai us roz to Eid hoti hi hai »#JawanCreatesHistory #ÉvénementJawan pic.twitter.com/9byLamJn8N Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) 15 septembre 2023

Jawan jeIl crée chaque jour une histoire au box-office, et jusqu’à présent, le film a rapporté 544 millions de dollars au box-office en Inde et a battu de grands films comme Gadar 2, Pathaanet plus.