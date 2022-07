Dunki : Shah Rukh Khan s’envole pour Londres pour le prochain programme du film de Rajkumar Hirani avec Taapsee Pannu ; les internautes émerveillés par ses vibrations “King” [watch]

Shah Rukh Khan a quitté le pays pour le programme outre-mer de Dunki. La Rajkumar Hirani le film joue aussi Taapsee Pannu. L’acteur a été aperçu à l’aéroport de Bombay il y a quelques heures. Shah Rukh Khan a été vu dans un look décontracté. Il portait un jean, un t-shirt noir et une longue veste. Ses baskets super cool ont attiré l’attention des masses. Shah Rukh Khan avait aussi les cheveux ébouriffés et un masque noir. Il a caché son visage des flashs continus alors que les paparazzis le capturaient dans leurs lentilles.

Shah Rukh Khan part pour le programme de Dunki

Shah Rukh Khan tournera pour le nouveau programme de Dunki à Budapest et à Londres, selon les rapports qui avaient fait surface plus tôt. Dunki est un film de Rajkumar Hirani basé sur la route des ânes utilisée par les Indiens pour immigrer dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Le film met également en vedette Taapsee Pannu et Boman Irani, selon IMDB. Selon les rapports, les Dunki de Londres et de Budapest ont duré environ un mois. Pour en revenir à la vidéo, les fans ne pouvaient pas en avoir assez de Shah Rukh Khan et de son avatar décontracté. Il a diffusé des vibrations ‘King’ même avec son look décontracté. Ils sont gaga sur sa vidéo regardez la vidéo ici:

Les engagements professionnels de Shah Rukh Khan

Shah Rukh est enfin de retour en mode action après la débâcle de Zero. Outre Dunki de Rajkumar Hirani, il a Pathaan avec Deepika Padukone et Jawan avec Atlee sur lesquels il travaille simultanément. Parlant de ses engagements professionnels, Pathaan est un film de Siddharth Anand. Outre SRK et Deepika, le film met également en vedette John Abraham. D’autre part, Jawan, le film Atlee met en vedette Nayanthara en tête. On dit que le film a une apparition de Thalapathy Vijay. De plus, on dit que YRF réunira Tiger alias Salman Khan et Pathaan alias Shah Rukh Khan et créera un énorme couplet d’action.