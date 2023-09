Dunki : Shah Rukh Khan propose un plan directeur pour répéter Jawan comme le succès au box-office

Shah Rukh Khanla dernière version à succès de, Jawan, crée l’histoire, a battu tous les records du box-office et continue de dominer même au 20ème jour de sa sortie. Eh bien, seulement si tu penses que Jawan et Pathaan étaient des superproductions massives. Attendez, Dunky arrive à Noël, et la superstar a ce plan directeur pour en faire un blockbuster comme Jawan. Selon les rapports, Shah Rukh Khan envisage de publier Dunky un jour avant sur le marché mondial et créer un phénomène autour du film, à l’image Jawan.

Selon les rapports de Pinkvilla, «Dunky devrait être un phénomène mondial et toutes les parties prenantes souhaitent le positionner comme une offre mondiale du cinéma indien. Alors que la campagne de Jawan s’est concentrée sur le marché du Sud, avec Dunki, Red Chillies va se mondialiser avec son attrait et son message. De grands projets sont en place, et les plans sont verrouillés pour amener le film sur les marchés internationaux le 21 décembre, récoltant les bénéfices de la période de vacances prolongée ».

#Dunki CONTRE #Salaar CHOC CONFIRMÉ…#Prabhas et Prashanth Neel se sont engagés dans le WEEK-END DE NOËL 2023 pour leur thriller d’action, verrouillant les cornes au box-office avec #ShahRukhKhan et #RajkumarHiranic’est le plus attendu #Dunki.. *Une collision qui aurait dû être évitée !* Rahul Raut (@Rahulrautwrites) 26 septembre 2023

Dunky est une comédie dramatique sociale, et c’est la première fois Rajkummar Hirani et la superstar se réuniront, et Shah Rukh Khan ne néglige en effet aucun effort pour le rendre massif. Les rapports affirment en outre qu’il existe une possibilité que Dunky sortira le même jour que la sortie internationale ou un jour plus tard, et jusqu’à présent, les créateurs avaient prévu la même chose.

Lors de l’événement à succès de Jawan, Shah Rukh Khan lui-même a confirmé qu’il viendrait avec Dunky pour Noël. Et le teaser du film serait diffusé pendant Diwali, et la bande-annonce pourrait sortir juste un jour avant la sortie du film. Et maintenant, il sera intéressant de voir quel sera le plan de Shah Rukh Khan pour battre Saalar mettant en vedette Prabhas car le film devrait sortir le même jour.