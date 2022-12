Dunki : Shah Rukh Khan boucle le tournage en Arabie Saoudite ; partage une vidéo sincère pour ses fans

L’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan a été très occupé avec sa gamme intéressante de films à venir. Le bel acteur tourne actuellement pour Dunki et son film a été réalisé par Rajkumar Hirani. Si l’on en croit les rapports, alors Shah Rukh Khan sera vu dans un avatar complètement différent à Dunki. Récemment, King Khan a terminé le tournage en Arabie saoudite. Il a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux et a écrit : “Un très gros Shukran à #SaudiArabiaMinistryOfCulture, à l’équipe et à tous ceux qui ont rendu ce programme de tournage de #Dunki si fluide”.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan ici –

Dans la vidéo sincère partagée par Shah Rukh Khan, on l’a entendu dire qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que de terminer un programme de tournage en tant que Dunki en Arabie. Il a même remercié le réalisateur Rajkumar Hirani, et l’équipe de Dunki qui ont participé à la réalisation du film. Shah Rukh Khan a même remercié le gouvernement de les avoir laissés tourner les scènes dans le magnifique endroit du pays.

Côté travail, Shah Rukh Khan sera vu dans Pathaan de Siddharth Anand avec Deepika Padukone et John Abraham. Il a également Atlee’s Jawan face à Vijay Sethupathi et Nayanthara. Le film devrait sortir le 2 juin 2023.