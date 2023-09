Dunki : Shah Rukh Khan a-t-il révélé la date de sortie de la bande-annonce de son prochain film ?

Shah Rukh Khan, le Badshah de Bollywood, a tenu ses fans en haleine en gardant secrète la date de sortie de la bande-annonce de « Dunki ». Avec son charme caractéristique et son personnage énigmatique, SRK a laissé ses fans attendre avec impatience cette prochaine bande-annonce. À mesure que la curiosité grandit, les fans bourdonnent d’enthousiasme, attendant avec impatience d’avoir un aperçu de ce qui promet d’être un autre chef-d’œuvre cinématographique du roi Khan lui-même. Le film très attendu de Shah Rukh Khan, « Dunki », est prêt à créer des vagues devant la boîte. bureau, suite au succès phénoménal de ses précédents blockbusters « Pathaan » et « Jawan ». S’appuyant sur le succès de « Pathaan » et « Jawan », « Dunki » devrait battre des records et établir de nouvelles références dans le monde du cinéma indien. Le film a déjà suscité un immense buzz et une immense anticipation parmi les fans, qui attendent avec impatience d’assister à nouveau à la magie de Shah Rukh Khan sur grand écran. La sortie du film est prévue le 22 décembre 2023.