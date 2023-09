Dunki ne ressemblera en rien à Jawan ? Shah Rukh Khan révèle que ses scènes d’action pourraient être modifiées

Shah Rukh Khan est tout prêt pour Dunkyet ses fans attendent avec impatience qu’il soit témoin dans Rajkumar Hiraniest réalisateur pour la toute première fois. La superstar qui a confirmé TremperLa sortie de i en décembre a révélé que le réalisateur de Rajkumar Hirani ne ressemblerait en rien à Jawan ou Pathaan et a même mentionné qu’il craignait que ses scènes d’action soient également supprimées du film, car Rajkumar Hirani est non seulement le réalisateur du film, mais est même devenu monteur pour ce film.

On a demandé à la superstar, qui a eu une interaction rapide sur son Twitter #AskSrk, si les fans pouvaient s’attendre à une action comme Jawan dans Dunki, ce à quoi la superstar a répondu et a déclaré: « Dunki est tout drôle et émouvant. C’est le monde de Raju monsieur, simple bhai. Thoda sa action maine daal diya hai. Pata nahi monsieur rahein na rakhein… woh éditeur bhi hain na! ».

Shah Rukh Khan a également été interrogé sur la date de sortie fixe de Dunkycar il y a beaucoup de buzz autour de la sortie du film la veille sur le marché international, mais l’acteur a répondu intelligemment à la question et a dit : » #Dunki Fix hi hai. Aur kya karoon, Maathe pe gudwa loon ! « .

Selon les rapportsDunki devrait sortir le 22 décembre 2023, et les fans ont hâte que les créateurs publient le teaser qui devrait sortir pendant Diwali, semble-t-il. Caractéristiques Dunki Taapsee Pannu en tant que protagoniste féminine, et il sera intéressant de voir si elle est ou non face à Shah Rukh Khan.

