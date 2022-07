Dunki : Les photos de Shah Rukh Khan et Taapsee Pannu ont FUITE des décors ; Le look de King Khan donne des vibrations à Jab Harry Met Sejal

Shah Rukh KhanLes fans vont se régaler. Après la débâcle de Zero, King Khan s’est abstenu de jouer pendant un certain temps. Cependant, il est de retour avec toute son énergie. Il a de nombreux films en préparation. Shah Rukh Khan va être vu à Pathaan avec Deepika Padukone et John Abraham, Dunki avec Taapsee Pannu et Jawan avec Nayanthara et d’autres. Tous les trois sont assez différents les uns des autres et nous verrons Shah Rukh Khan dans divers avatars. Actuellement, il tourne pour Dunki réalisé par Rajkumar Hirani. Le film est à la mode sur Twitter car des images des décors ont été divulguées.

Les photos de Shah Rukh Khan et Taapsee Pannu deviennent virales

Sur la photo divulguée, on peut voir Shah Rukh Khan retirer la tendance chemise sur chemise et s’agenouiller tandis que Taapsee Pannu est à ses côtés. La photo et son look nous donnent une sacrée ambiance Harry Met Sejal. Les internautes deviennent fous de cette nouvelle de divertissement car ils peuvent enfin voir leur bien-aimé Shah Rukh Khan en action. Beaucoup se sont également souvenus de son personnage emblématique, l’amant de Raj qu’il a joué dans plusieurs films. Apparemment, Shah Rukh Khana et Taapsee Pannu tournent en Europe pour ce réalisateur de Rajkumar Hirani. Jetez un œil à quelques tweets ci-dessous :

Taapsee Pannu sur sa collaboration avec Shah Rukh Khan à Dunki

Dans une récente interview, Taapsee Pannu a dévoilé son enthousiasme à l’idée de faire un film avec nul autre que Shah Rukh Khan. À Indian Express, elle a déclaré qu’elle était fière d’avoir obtenu ce film uniquement sur la base de son talent et que personne n’avait à recommander son nom pour la même chose. Elle a même déclaré: “Je dois me pincer tous les jours pour croire que cela se produit. J’ai grandi en regardant ses films (de Shah Rukh). Pour moi, Shah Rukh Khan est l’introduction aux films hindis. Donc, juste debout à côté de lui dans un cadre est surréaliste. J’espère juste que je ne le gâcherai pas. Dans la vidéo d’annonce, il a été révélé que le film sera riche en comédie, romance et émotions.

