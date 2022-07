Dunki : Les fans de Shah Rukh Khan rendent le tournage difficile ; la star court vers sa voiture après que les fans l’ont reconnu [WATCH VIDEO]

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan est actuellement occupée à tourner pour Dunki de Rajkumar Hirani à Londres. Plusieurs photos et vidéos des tournages de Dunki ont été divulguées sur les réseaux sociaux et les fans en deviennent gaga. Récemment, une vidéo de Shah Rukh Khan courant vers sa voiture après que la foule de fans l’ait reconnu a attiré beaucoup d’attention. L’action rapide post-reconnaissance de Shah Rukh Khan est devenue virale sur Internet. Les fans ont commencé à capturer les mouvements de Shah Rukh Khan alors qu’il courait vers sa voiture et s’asseyait à l’intérieur.

Voir la vidéo –

Dunki est un drame sur l’immigration qui mettra en vedette Taapsee Pannu et Shah Rukh Khan dans les rôles principaux. L’équipe de Dunki devrait retourner en Inde au cours de la première semaine d’août après la clôture du calendrier international. Shah Rukh Khan reviendra à Mumbai puis partira pour le Pendjab pour son tournage. L’acteur tournera dans des lieux extérieurs, où il sera vu sur une moto et chantera au Pendjab. En parlant de Dunki, le film sortira le 22 décembre 2023.

Côté travail, Shah Rukh Khan sera vu dans Pathaan et le film mettra également en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film est réalisé par Siddharth Anand et sa sortie est prévue pour janvier 2023.