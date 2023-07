Dunki: Le film Shah Rukh Khan avec Rajkumar Hirani a-t-il déjà rapporté Rs 155 crore? Voici ce que nous savons

Shah Rukh Khan est, était et restera toujours le roi du box-office. Avec Pathaan, il a prouvé qu’il avait le pouvoir de rivaliser avec les puissants films du sud de l’Inde qui ont battu des records au box-office. Même si Shah Rukh Khan est apparu dans les salles après un grand écart, son film Pathaan a franchi la barre des Rs 1000 crore en un rien de temps. Il est devenu le film hindi le plus rentable alors que les fans affluaient dans les salles pour voir leur bien-aimé Shah Rukh Khan à l’écran. Eh bien, il semble que l’histoire va se répéter avec les prochains films de SRK, Jawan et Dunki. Il y a beaucoup de tapage autour de l’argent gagné par ces films pour leurs droits numériques. Il semble que Dunki de Shah Rukh Khan avec Rajkumar Hirani ait déjà fait un énorme montant.

Dunki de Shah Rukh Khan gagne énormément d’argent avant sa sortie ?

Tel que rapporté par Bollywood Hungama, les droits numériques post-théâtraux de Dunki ont été vendus à Jio Cinema pour plus de Rs 155 crore. Une source a informé le portail qu’il s’agissait du plus gros contrat de l’histoire du cinéma indien pour un film sorti dans une seule langue. Le combo de Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani a conduit à ce gros problème car Dunki devrait créer un impact mondial. La source a également partagé que Dunki a gagné plus en droits numériques que Jawan de Shah Rukh Khan avec Atlee. La source a déclaré: « Rs. 155 crores est une somme énorme, mais le combo SRK x Hirani le mérite et bien plus encore. Le montant récupéré par Dunki est encore plus élevé que ce que Jawan a récupéré pour la version hindi de Netflix. »

Eh bien, ce n’est pas une surprise car Shah Rukh Khan a prouvé qu’il est celui qui a connu le plus grand succès avec Pathaan. À une époque où les films de Bollywood ne réussissaient pas à faire des merveilles au box-office, Pathaan est intervenu et a battu tous les plus grands records jamais établis.

En parlant de Jawan, Shah Rukh Khan a excité ses fans en annonçant que la bande-annonce de la même chose sortira le 10 juillet.

Découvrez l’annonce de Shah Rukh Khan ci-dessous :

?… … Main punya hoon ya paap hoon?… Main bhi aap hoon #JawanPrevueOn10Juillet#Jawan sortie mondiale le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et télougou. pic.twitter.com/GI3RqgVGqr Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 juillet 2023

Êtes-vous excité pour Dunki et Jawan?