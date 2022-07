Dunki : Des fuites de photos et de vidéos BTS de Shah Rukh Khan inquiètent Rajkumar Hirani ; GROS changement d’horaire en cours ? [Exclusive]

Shah Rukh Khan a trois films intéressants alignés. Il sera vu dans des films comme Pathaan, Jawan et Dunki. L’acteur est actuellement occupé par le tournage de Dunki à Londres, et comme il tourne dans des lieux réels, l’équipe a du mal à tourner car les fans le reconnaissent. Récemment, quelques photos et vidéos de SRK ont été divulguées en ligne depuis les plateaux. Dans l’une des vidéos, il a également été vu en train de courir et de monter rapidement dans sa voiture après que les fans l’aient reconnu.

Rajkumar Hirani inquiet ?

Maintenant, une source a déclaré à BollywoodLife que ces images et vidéos divulguées inquiètent Rajkumar Hirani. Le cinéaste n’est pas satisfait des photos et des vidéos de SRK diffusées sur les réseaux sociaux. Quoi ensuite?

Les horaires de Dunki à changer ?

Eh bien, la source nous informe que les fabricants prévoient des changements dans le calendrier. À Londres, ils prévoient de tourner dans des endroits éloignés où il n’y a pas beaucoup de monde. La source a ajouté qu’ils prévoyaient également de déplacer le tournage à Mumbai et de créer un décor ici. Même pour les prochains horaires, les réalisateurs prévoient qu’il y aura une équipe très limitée sur les plateaux avec des acteurs qui doivent juste être là.

Tout le monde attend Dunki avec impatience car Hirani est connu pour faire des films à succès, et les cinéphiles sont ravis de savoir ce qu’il va créer avec Shah Rukh Khan.

Dates de sortie de Dunki, Pathaan, Jawan

Dunki met également en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal, et il devrait sortir sur les grands écrans pendant le week-end de Noël en 2023. SRK sortira trois sorties l’année prochaine ; Dunki sortira en décembre 2023, Pathaan sortira sur les grands écrans en janvier 2023 et Jawan sortira en juin de l’année prochaine.

Pendant ce temps, cette année, les fans pourront regarder SRK à Brahmastra dans lequel il fait une apparition. Alors que le réalisateur Ayan Mukerji a déclaré qu’il n’avait aucune idée du camée de SRK, il y a quelques mois, Karan Johar a confirmé le camée de la superstar dans le film.