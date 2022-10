Dunki DERNIÈRE MISE À JOUR: Détails du prochain programme de Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani et cela rendra les fans très excités

Mégastar Shah Rukh Khan a deux gros projets dans son pipeline-Dunki et Jawan. C’est en avril 2022 que l’acteur a commencé à tourner pour Dunki avec Rajkumar Hirani au studio Filmcity à Bombay. SRK s’est ensuite rendu à Budapest et à Londres pour terminer le reste du tournage. Apparemment, il y a un autre calendrier important du film qui sera tourné à l’étranger en novembre. À partir de maintenant, le tournage du film se déroule à Mumbai.

Selon un rapport publié dans PinkVilla, après le récent tournage du film à Wai, le film devrait être tourné à Bhayandar pendant quelques jours. La même chose sera faite avant le festivsl of lights-Diwali post où ils se rendront en Arabie Saoudite pour tourner l’un des segments les plus importants du film. Le tournage sera de 10-12 jours. Des plans étaient en cours pour tourner le film à Dubaï plus tôt, mais les réalisateurs ont choisi l’Arabie saoudite pour le tournage du film. La préparation du tournage international du film a déjà commencé.

Découvrez la vidéo de Shah Rukh Khan annonçant la sortie de Dunki.

Cher @RajkumarHirani monsieur, Aap toh Mere Santa Claus nikle. Aap shuru karo temps principal pe pahunch jaunga. en fait principal ensemble de toh par hi rehne lagunga. Se sentir humble et excité de travailler enfin avec vous. #Dunki au cinéma le 22 décembre 2023https://t.co/KIqj8LfJEg Shah Rukh Khan (@iamsrk) 19 avril 2022

Le casting stellaire de Dunki, à part SRK, a également Vicky Kaushal, Taapsee Pannu et Boman Irani. Plus tôt dans une interaction avec la même publication, l’actrice de Thappad, Taapsee avait révélé à quel point elle adorait SRK. Elle a dit qu’elle avait une admiration particulière pour King Khan et qu’elle grandissait chaque jour. C’est aussi à cause du fait qu’ils sont tous les deux de la même ville et qu’il y a un lien qu’elle a avec lui. Shah Rukh avait fait l’annonce de Dunki plus tôt cette année en avril sur son fil de médias sociaux. Il a appelé Rajkumar Hirani monsieur son Père Noël et a dit qu’il dormirait sur les plateaux une fois quand Rajkumar commencera le tournage du film. L’acteur a également écrit que le film sortira le 22 décembre 2023.