Dunki BTS : la photo de Shah Rukh Khan a FUITE alors qu’il tournait à Londres ; les fans deviennent gaga de SRK dans la barbe

La photo de Bollywood Badshah Shah Rukh Khan des décors de Dunki est divulguée sur les réseaux sociaux et les fans deviennent gaga de sa dernière apparition. Shah Rukh Khan tourne actuellement à Londres pour son prochain film Dunki et les fans attendent avec impatience que son film sorte en salles. L’acteur est parti pour Londres depuis l’aéroport de Mumbai le 14 juillet. Récemment, une photo de Shah Rukh Khan en train de filmer pour Dunki a fait surface sur les réseaux sociaux et l’acteur peut être vu dans un look décontracté. Son équipe est vue autour de lui. Shah Rukh Khan a enfilé une chemise à carreaux et l’a associée à un pantalon noir. Il a également été vu portant un bracelet et avait l’air beau dans un look robuste. Son sourire contagieux et sa charmante personnalité sur la photo rendront sûrement les femmes faibles aux genoux. La photo a été magnifiquement cliquée lorsque Shah Rukh Khan a tourné pour le film à Waterloo Bridge.

Regardez la photo –

En un rien de temps, les fans de Shah Rukh Khan ont partagé la photo sur les réseaux sociaux et ont versé un immense amour dans son nouveau look. Un utilisateur a écrit : “#SRK avec Beard”, tandis que l’autre a commenté : “Beau comme toujours”. Un autre a déclaré : “#Dunki est maintenant à la mode après la fuite d’une photo de SRK. L’engouement pour le prochain film de SRK.”

Côté travail, Shah Rukh Khan partagera l’écran avec Taapsee Pannu dans le film de Rajkumar Hirani. Shah Rukh Khan et a annoncé le film en avril. Le film devrait sortir le 22 décembre 2023. Outre Dunki, SRK a également Pathaan de Siddharth Anand aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film sortira le 25 janvier prochain. SRK a également Atlee’s Jawan qui sortira en salles le 2 juin.