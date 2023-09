Dunki : après le succès massif de Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan est prêt à bouleverser à nouveau le box-office

Le film très attendu de Shah Rukh Khan, « Dunki », est prêt à créer des vagues au box-office, après le succès phénoménal de ses précédents blockbusters « Pathaan » et « Jawan ». Avec un scénario captivant, des performances époustouflantes et des séquences d’action à couper le souffle, « Dunki » promet d’être un régal cinématographique pour le public du monde entier. S’appuyant sur le succès de « Pathaan » et « Jawan », « Dunki » devrait battre des records et établir de nouvelles références dans le monde du cinéma indien. Le film a déjà suscité un immense buzz et une immense anticipation parmi les fans, qui attendent avec impatience d’assister à nouveau à la magie de Shah Rukh Khan sur grand écran. La sortie du film est prévue pour le 22 décembre 2023. Dunki serait une comédie dramatique sur un homme ordinaire qui se lance dans un voyage illégal vers les États-Unis. Le film s’inspire de l’histoire vraie du racket « Donkey Flight », qui implique des migrants indiens volant illégalement vers les États-Unis via le Canada. Regardez la vidéo pour en savoir plus.