Dunkerque ne respecte pas son engagement en matière de logement | Actualités, Sports, Emplois

Le Conseil commun de Dunkerque n’est pas parvenu à adopter une « Engagement des communautés favorables au logement » la semaine dernière. La résolution sera à nouveau soumise au vote aujourd’hui lors d’une séance extraordinaire à 16 heures.

Le conseil a eu un vote égal, 2-2, sur l’adoption d’un engagement que les responsables de l’État encouragent les municipalités locales à adopter. Les démocrates Martin Bamonto et Natalie Luczkowiak ont ​​voté pour, tandis que les républicains David Damico et Nancy Nichols ont voté pour. « Non. » Le conseiller James Stoyle, un républicain, n’était pas présent à la réunion.

« Il s’agit d’une nouvelle directive émanant du gouverneur (Kathy) Hochul pour remédier à la pénurie de logements disponibles », a déclaré Vince DeJoy, directeur de l’urbanisme et du développement. « Fondamentalement, ils passent par un processus de certification et cela signifierait que lorsqu’il existe des opportunités de subvention comportant un quelconque élément de logement, nous recevrions des points supplémentaires dans l’évaluation et une meilleure opportunité d’obtenir une subvention.

DeJoy a déclaré que l’engagement avait été envoyé la semaine dernière au maire Wilfred Rosas et au procureur de la ville Michael Bobseine. « et ils ont tous deux pensé que c’était une très bonne idée et nous avons suivi notre modèle de résolution. »

Il a ajouté qu’il existe des promoteurs intéressés par l’ajout de nouveaux logements pour travailleurs à Dunkerque.

Bobseine a déclaré le décret de Hochul sur la question du logement « n’est sorti qu’à la mi-juillet. »

Nichols a déclaré qu’elle avait été prévenue uniquement parce qu’elle avait assisté à une réunion d’un comité du conseil plus tôt dans la semaine. Damico et Stoyle viennent de recevoir l’information ce jour-là, a-t-elle déclaré, et il serait juste pour eux de déposer ou de reporter la résolution.

« D’après ce que j’entends, je ne pense pas que quiconque s’y oppose », dit Damico. « Je sais personnellement que j’aimerais avoir au moins l’opportunité de lire ceci, et si j’ai des questions avant de voter, avoir au moins une nuit pour le lire. »

Damico a demandé si cela coûterait quelque chose à Dunkerque si la résolution était reportée. Rosas a dit : « Il y aura peut-être d’autres communautés qui ont adopté cela et qui seront à l’avant-garde » pour les subventions.

À la lumière de cela, a déclaré Bamonto, le conseil devrait voter sur la résolution sans délai. Nichols a cherché à le déposer mais personne n’a appuyé sa motion, le vote a donc eu lieu.

La résolution pour adopter l’engagement parlait de « un partenariat avec l’État de New York… pour soutenir la production de logements de toutes sortes dans notre communauté et apporter de multiples avantages. »

L’engagement aurait « efforcé) la ville de prendre les mesures importantes suivantes :

¯ Rationaliser l’octroi de permis pour les logements multifamiliaux, les logements abordables, les logements accessibles, les logements accessoires et les logements avec services de soutien ;

¯ Adopter des politiques favorables au logement équitable ;

¯ Intégrer les besoins régionaux en matière de logement dans les décisions de planification ;

¯ Augmenter la capacité de développement des usages résidentiels; et

¯ Adopter des politiques qui encouragent un large éventail de développement de logements, y compris des logements multifamiliaux, des logements abordables, des logements accessibles, des logements accessoires et des logements avec services de soutien.

Après l’égalité des voix, Nichols a réitéré que personne n’était vraiment contre la résolution sur l’engagement, ils voulaient juste plus de temps pour la digérer.

Bobseine a répondu : « J’apprécie que, avec tout le respect que je vous dois, cela ait été envoyé la semaine dernière dans le cadre de l’ordre du jour et que nous n’ayons reçu aucun appel à ce sujet. Je demanderais simplement que ce soit une considération à l’avenir.

Bamonto a demandé peu après à Bobseine ce qu’il adviendrait de la résolution à l’avenir. Bobseine a affirmé que les autorités municipales devraient dire à un candidat à un projet de logement qu’il n’obtiendra probablement pas les crédits attendus. « Malheureusement, cela pourrait poser de réels problèmes pour un projet de logement important dans la ville », il a dit.

L’avocat a ajouté que les dirigeants de Wells Enterprises considèrent le logement comme une préoccupation majeure lorsqu’ils envisagent des projets d’expansion dans leur usine de la ville.

« Est-ce que (la résolution) peut revenir ? Je vous dirais que ça peut revenir. dit Bobseine. «J’aimerais savoir du conseil quel est le problème avec cela.»







