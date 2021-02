Lewis Dunk fait des remontrances à l’arbitre Lee Mason après la défaite de Brighton. Photo de Rui Vieira – Piscine / Getty Images

Lewis Dunk de Brighton & Hove Albion a déclaré que la performance de l’arbitre Lee Mason lors de sa défaite 1-0 en Premier League à West Bromwich Albion était « embarrassante » après avoir accordé puis refusé un but avant que l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’intervienne.

Dunk a marqué en première mi-temps avec un coup franc rapide qui a rattrapé le gardien de but de West Brom Sam Johnstone, mais Mason a marqué le but avant d’annuler sa décision, seulement pour que VAR intervienne et refuse Brighton.

La ligue a déclaré que la décision de l’arbitre avait été annulée car il avait sifflé une deuxième fois avant que le ballon n’ait franchi la ligne.

« C’est embarrassant, c’est une décision horrible, j’ai dit à l’arbitre » puis-je le prendre? » Il a sifflé et je l’ai pris. Juste parce qu’il y avait tellement de pression du banc », a déclaré Dunk à Sky Sports.

«Pourquoi ne vient-il pas parler à la presse comme moi? Jamais, ils se cachent derrière leur bulle.

« Je ne pense pas qu’il savait ce qu’il faisait. Il a donné le but, pourquoi l’a-t-il donné? Je ne sais pas pourquoi VAR était impliqué, il a dit » objectif « … vous pouvez regarder la vidéo si tu veux. »

Le patron de Brighton, Graham Potter, a déclaré que son équipe n’avait pas aidé leur propre cause en manquant deux pénalités, bien que les décisions des officiels soient devenues le sujet de discussion aux Hawthorns.

« La confusion est sur le terrain et elle empire quand quelqu’un en dehors de cette zone prend les décisions », a déclaré Potter.

« C’est ce que c’est. Nous ne nous sommes pas aidés avec les deux pénalités, donc je ne peux pas tout attribuer à ça. [disallowed goal]. «

Le manager de West Brom, Sam Allardyce, a déclaré que le résultat était très important.

« De toute évidence, la chose la plus importante pour nous était une feuille blanche et un corner que nous avons très bien converti », a déclaré Allardyce.

« Une performance moins bonne … mais parfois seul le résultat compte. »