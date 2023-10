Dungeons & Dragons veut son propre puissant Nein

S’installer les royaumes oubliés de Donjons & Dragons, Les solutions de repli : vouées à la ruine est un nouveau roman de l’auteur à succès Jaleigh Johnson. Le roman se concentre autour d’un tout-nouveau groupe d’aventuriers dont les exploits « seront relatés à travers plusieurs initiatives de publication», selon le communiqué de presse.

Apparemment, les personnages principaux…un groupe d’aventuriers en cinq classes—n’étaient pas créé entièrement par l’auteur, mais étaient en fait « conçus par le Donjons & Dragons équipe. » Ce qui me semble dingue, personnellement. Les solutions de repli « Honorez les classes fondatrices du jeu tout en donnant une touche contemporaine aux archétypes fantastiques. »

Paul Morrissey, p.publier lDirecteur de Wizards of the Coast, il affirme que les personnages sont « convaincants et innovants », ce qui est assez standard.culmine mais reflète également de nombreuses façons dont les gens parlent des personnages d’Actual Play. Et puis, les gens ne veulent pas de personnages convaincants et innovants. Ils veulent des personnages dérangés et excités. Notez celui-là.

Le livre semble être une intro fantastique classique ; il s’agit de un groupe d’aventuriers qui doivent faire leurs preuves pour devenir le meilleur groupe d’aventuriers. Leur première mission est une quête de récupération. L’équipe est composée des classiques : un voleur, un combattant, un sorcier, un clerc, un barde, Et un Uggie, un animal de compagnie « qui adore faire des câlins et manger des détritus ». La quête de récupération se déroule rapidement lorsque leur client est retrouvé mort et ils doivent faire face à un grimoire sensible et à la pression croissante de déterminer exactement quel devrait être l’indicatif de leur équipe. Comme je l’ai dit, classique.

Mais, pour féliciter l’équipe marketing de WotC, la fantasy classique se porte très bien depuis Donjons & Dragons. Le film a été un succès, les gens continuent d’acheter les décors remaniés de la société. pompes à un rythme extrêmement rapide, et son La chaîne FAST comprend une nouvelle saison de Fête de rencontreun podcast Actual Play établi et populaire qui s’en tient à D&D mais allège le discours à table.

Il ne s’agit pas ici de fouiller Johnson, qui a très probablement écrit un roman fantastique parfaitement bon (et peut-être génial) lié au D&D mythe, mais plutôt une observation de ce que Wizards fait ici. À toutes fins utiles, il semble que ce soit essayer de reproduire le succès des Actual Plays populaires en développant ce groupe d’aventuriers et en les intégrant facilement des situations imaginables dont le public est prêt à rêver, après plus d’une décennie de Donjons & Dragons Les AP et les jeux vidéo exploitant encore et encore les mêmes tropes fantastiques.

Le Mighty Nein, qui a été référencé dans le titre de cet article et qui est une fête d’aventuriers créée par Rôle critique pour sa deuxième saison, a eu une grande influence en attirant les gens vers D&D style de vie et, par la suite, le passe-temps du jeu. Les fanarts, fanfics, jeux et cosplays abondent. Il s’agit peut-être d’un fandom de niche, mais il est énorme pour ce que c’est, et Wizards le pense clairement avec son propre fandom. marque et pingouin Aléatoire Maisonla distribution, c’est parfaitement préparé pour faire également partie de cet espace fandom.

Il existe ici un désir clair de posséder l’œuvre qui utilise sa propriété intellectuelle, et pourrait constituer une partie plus importante du projet qui a été avorté lorsque l’OGL 1.1 a été annulé. Wizards of the Coast a réalisé qu’il devait intervenir plutôt que de compter sur le travail des autres pour gagner de l’argent. À la manière de la fantasy classique, et pour emprunter une ligne, nous verrons si cela leur convient.

Donjons & Dragons : Le Solutions de repli : en route vers la ruine est disponible en précommande. Il sortira le 5 mars 2024.

