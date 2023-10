Dungeons & Dragons se développe en whisky, meubles et bougies

Ce n’est pas tous les jours qu’une bière renversée peut créer une entreprise. Mais c’est exactement ainsi que Christoff Visscher a eu l’idée des bougies Cantrip.

Grand fan de Donjons & Dragons, Visscher organisait une partie lorsqu’une bière a été renversée lors d’une interaction bruyante dans une taverne. Le parfum malté a ajouté à l’ambiance de la scène et l’a inspiré à commencer à fabriquer ses propres bougies et parfums pour améliorer l’expérience de jeu sur table de son ami.

Environ sept ans plus tard, Cantrip Candles de Visscher a une vitrine physique à Hollywood et près de deux douzaines de parfums personnalisés – du Walk in the Woods aéré et parfumé au pin au riche arôme fumé de whisky et de bois de chauffage de Black Hound Tavern.

Inspiré par des jeux fantastiques et des décors comme ceux de Dungeons & Dragons, Pathfinder et d’autres jeux de rôle sur table populaires, Cantrip Candles a créé sa propre tradition pour s’associer à ses parfums. Ils incluent Library Scriptorium (parchemin, bois vieilli, cuir), Den of Thieves (fumée, vin rouge, cuir vieilli) et Forest of Fae (jasmin, néroli, feuille de tomate et ambre), tous des lieux que l’on pourrait trouver dans n’importe quel monde fantastique. .

« Nous nous l’approprions toujours », a déclaré Visscher. « Et c’est ainsi que nous pouvons être authentiques avec nous-mêmes. Parfois, nous créons des environnements qui ne sont pas les environnements fantastiques les plus traditionnels. Nous avons un parfum appelé Goldwheat Bakery. » Ça sent la levure, le pain et la farine.

Les produits de la société vont de 15 $ pour la cire fondue jusqu’à 99 $ pour les bougies maîtresses de 20 onces. Cantrip Candles s’associe également à d’autres petites entreprises pour vendre des coupe-mèches, des allumettes, des cahiers, des peluches et des vêtements.

Les vendeurs doivent également être à la hauteur avec ces clients.

« Ils s’attendent à ce que vous respectiez, compreniez et anticipiez leurs besoins, même si les problèmes que vous résolvez peuvent être extrêmement spécialisés », a déclaré Ed Maranville, co-fondateur de Wyrmwood, une entreprise d’accessoires et de meubles de jeux de table.