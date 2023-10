Quelques semaines avant sa sortie, Les sorciers de la côte a révélé qu’il repoussait les éditions physiques de son Deck de beaucoup de choses ensemble.

Gillian Jacobs réagit à sa feuille de personnage D&D de la communauté | Entretien avec io9

Sur le Donjons & Dragons forums, WOTC a expliqué qu’un examen interne a conduit l’équipe à réaliser que le produit à venir “ne répondait pas à nos normes de fabrication”. En tant que telle, la version physique sera repoussée de sa date de sortie initiale du 14 novembre, à la fois sur le site Web de Wizards et chez les détaillants en personne qui la vendent. “Nous sommes désolés pour ceux d’entre vous qui ont déjà passé leurs précommandes ou qui prévoient de récupérer leur exemplaire le 14 novembre”, a poursuivi WOTC. “Nous pensons que retarder la sortie de ce produit garantira qu’il vous sera livré de la manière dont notre équipe l’a envisagé.” Les propriétaires numériques ne seront pas concernés par cela, tandis que ceux qui ont acheté le pack (qui combine les versions physique et numérique) recevront toujours Le livre de beaucoup de choses ce mardi 31 octobre.

Parler à Polygonele producteur exécutif Kyle Brink a affirmé que la société « irait au fond de cette histoire ». [defect] et refabriquer et redistribuer des copies qui ne présentent pas ces problèmes. Il a ajouté que le taux de défauts est « trop élevé » et qu’il « ne peut personnellement, en toute bonne conscience, expédier ce stock. Nous devons l’inspecter entièrement, comprendre exactement combien d’unités sont défectueuses – tout ça. Ceux qui ont examiné l’ensemble, comme Polygone– des problèmes notés tels que des cartes ayant des formes et des tailles variables (concaves ou convexes), ainsi que des bandes de papier si serrées qu’elles pourraient endommager les cartes lors du retrait.

Brink espère que l’extension sortira d’ici la fin de l’année et assure que le problème ne se reproduira plus. Il a insisté sur le fait que ces problèmes n’étaient pas liés aux stratégies de réduction des coûts récemment mentionnées par société mère Hasbro, et plutôt, les problèmes proviennent des récents efforts de réduction des déchets pour les emballages Hasbro. « Nous souhaitons réduire les déchets plastiques et utilisons donc des emballages en papier. Nous avons tout inspecté de très près tout au long du processus de production… et pourtant, certains des problèmes que nous constatons ici sont spécifiquement dus à certains emballages en papier que nous utilisons.

Révélé en août lors de GenCon, Deck de beaucoup de choses est un jeu de tarot qui comportera 66 cartes, dont 1/3 proviennent du jeu original de 22 cartes introduit avec les années 1975. Faucongris. Les effets mécaniques des cartes les plus récentes ont été conçus par Makenzie De Armas et Jason Tondo, et ont été conçus à l’origine comme un moyen d’aborder les niches laissées non remplies par le Deck original. Cette nouvelle itération du Deck présente également une nouvelle origine céleste, qui explore comment la déesse du destin Istus a créé le Deck original. Créer une nouvelle origine adaptée D&D La Cinquième Édition était l’objectif principal de la création de ce nouveau Deck, a déclaré De Armas, tout en « rendant hommage aux très nombreuses itérations et origines du deck tout au long de l’histoire de D&D.»

Chaque fois que le Deck de beaucoup de choses arrive dans les magasins physiques, il sera également accompagné d’un livre relié de 80 pages présentant toutes les cartes et ce qui précède Livre de beaucoup de choses. Au moment de la rédaction de cet article, tout cela fera courir les clients 100 $.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.