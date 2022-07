D’une “tentative de coup d’État” au chaos, les moments d’audience du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – À travers huit audiences, 20 témoins en direct et des dizaines d’heures de témoignages enregistrés, le panel de la Chambre du 6 janvier a concentré son affaire sur l’ancien président Donald Trump.

Le panel a dévoilé des preuves étonnantes sur l’insurrection du Capitole au cours de six semaines d’audiences, exposant en détail ce que le panel appelle une “tentative de coup d’État” de Trump alors qu’il cherchait désespérément à renverser l’élection de Joe Biden. En éliminant les documents de plus de 1 000 témoins, les législateurs ont montré que les responsables du gouvernement combattaient les stratagèmes de Trump à chaque instant, les qualifiant de « cinglés » et de « déséquilibrés ».

Des témoignages à couper le souffle aux vidéos choquantes en passant par des documents inédits, les révélations sont venues rapidement au cours des audiences étroitement scénarisées. Voici les moments qui se sont démarqués :

« UNE TENTATIVE DE COUP D’ÉTAT »

La première audience, diffusée aux heures de grande écoute et suivie par plus de 20 millions de téléspectateurs, a préparé le terrain pour les sept suivantes.

Il exposait la conclusion sur laquelle le panel reviendrait à chaque audience : que Trump avait conspiré pour annuler sa propre défaite, prenant des mesures qui ont déclenché la violente insurrection au Capitole, lorsque des centaines de ses partisans ont battu la police et ont franchi les fenêtres et les portes pour interrompre la certification de la victoire du président Joe Biden.

“Le 6 janvier a été le point culminant d’une tentative de coup d’État, une tentative éhontée, comme l’a dit un émeutier peu après le 6 janvier, pour renverser le gouvernement”, a déclaré le représentant du Mississippi Bennie Thompson, président démocrate du panel. « La violence n’était pas un accident. Cela représente le dernier combat de Trump, la chance la plus désespérée d’arrêter le transfert de pouvoir.

‘CARNAGE’ AU CAPITOLE

L’officier de police du Capitole Caroline Edwards, l’un des deux témoins à la première audience, a décrit ce qu’elle a vu à l’extérieur du Capitole le 6 janvier comme une “scène de guerre”. Alors que certains républicains, dont Trump, ont tenté de minimiser la violence de l’insurrection, la qualifiant de “pacifique”, Edwards a rappelé la brutalité qu’elle a subie en première ligne. Elle a subi une blessure à la tête traumatisante ce jour-là alors que certains des premiers manifestants ont traversé les barrières fragiles du porte-vélos qu’elle et d’autres officiers essayaient de tenir.

« Je n’en croyais pas mes yeux », a témoigné Edwards. « Il y avait des agents sur le terrain. Vous savez, ils saignaient. Ils vomissaient. … C’était un carnage. C’était le chaos.

“DÉTACHÉ DE LA RÉALITÉ”

Le comité a utilisé des extraits de son entretien avec l’ancien procureur général Bill Barr dans presque toutes les audiences, montrant au public à maintes reprises ses déclarations définitives selon lesquelles l’élection n’a pas été volée par Biden – et sa description de la résistance de Trump alors qu’il disait la vérité au président. .

Lors de la deuxième audience, le panel a montré un clip de Barr rappelant comment il avait dit à Trump en face que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de la fraude électorale généralisée que Trump revendiquait. Barr a déclaré qu’il pensait que Trump s’était “détaché de la réalité” s’il croyait vraiment à ses propres théories et a déclaré qu’il n’y avait “jamais d’indication d’intérêt pour les faits réels”.

“Et mon opinion alors et mon opinion maintenant est que l’élection n’a pas été volée par fraude et je n’ai rien vu depuis l’élection qui change d’avis à ce sujet”, a déclaré Barr.

UNE CONVERSATION TENDUE

Une question posée lors des audiences était ce dont Trump et le vice-président Mike Pence ont parlé lors d’un appel téléphonique le matin du 6 janvier. La conversation a eu lieu après que Trump eut fait pression sur son vice-président pendant des semaines pour essayer d’objecter ou de retarder d’une manière ou d’une autre alors qu’il présidait. Certification de Biden. Pence a fermement résisté et a martelé la défaite de Trump – et la sienne – dans les premières heures du 7 janvier, après que les émeutiers eurent été expulsés du Capitole.

Alors que seuls Trump et Pence étaient sur l’appel du 6 janvier, les assistants de la Maison Blanche ont fourni certains détails lors de la troisième audience du comité en racontant ce qu’ils ont entendu Trump dire de son côté.

“Wimp est le mot dont je me souviens”, a déclaré l’ancien assistant de Trump, Nicholas Luna. “Vous n’êtes pas assez dur”, a rappelé Keith Kellogg, conseiller à la sécurité nationale de Pence. “Cela s’est échauffé” après avoir commencé sur un ton plus calme, a déclaré l’avocat de la Maison Blanche Eric Herschmann.

“C’était un ton différent de celui que je l’avais entendu prendre avec le vice-président auparavant”, a déclaré Ivanka Trump.

À 40 PIEDS

Encouragés par le tweet de Trump, après le début de l’attaque, que Pence “n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait”, les émeutiers du Capitole ont désigné le vice-président. Beaucoup ont scandé “Hang Mike Pence!” au fur et à mesure qu’ils se déplaçaient dans le bâtiment. Pence a évacué le Sénat quelques minutes avant que la chambre ne soit percée, et plus tard, il a été précipité en lieu sûr car les émeutiers n’étaient qu’à 40 pieds.

Greg Jacob, l’avocat du président, a témoigné lors de la troisième audience et a déclaré qu’il ne savait pas qu’ils étaient si proches.

Jacob a déclaré que les agents des services secrets voulaient qu’ils quittent le bâtiment, mais Pence a refusé de monter dans la voiture. “Le vice-président ne voulait prendre aucun risque” que le monde le voie quitter le Capitole, a déclaré Jacob.

« JE NE VIENDRAI PAS À MON SERMENT »

Lors de la quatrième audience du comité, les responsables de l’État ont détaillé la pression extraordinaire exercée par le président sur eux pour annuler les résultats légitimes et certifiés de leurs États. Rusty Bowers, le président de la Chambre de l’Arizona, a déclaré au comité comment Trump lui avait demandé directement de nommer des électeurs suppléants en déclarant à tort qu’il avait gagné l’État de l’Arizona et non Biden.

Bowers a détaillé des appels supplémentaires avec l’avocat de Trump Rudy Giuliani. “Je ne le ferai pas”, lui a dit Bowers, ajoutant: “Vous me demandez de faire quelque chose contre mon serment, et je ne le briserai pas.”

DES VIES CHANGEES

Les agents électoraux géorgiens Wandrea “Shaye” Moss et sa mère, Ruby Freeman, ont également témoigné devant le panel lors de la quatrième audience, décrivant des menaces constantes après que Trump et ses alliés aient répandu de fausses rumeurs selon lesquelles ils auraient introduit des valises de bulletins de vote illégaux et commis d’autres actes de fraude électorale. . Le ministère de la Justice a démystifié ces allégations.

Les deux femmes ont déclaré que leur vie avait été bouleversée par les fausses déclarations de Trump et ses efforts pour les poursuivre personnellement. À travers les larmes, Moss a déclaré aux législateurs qu’elle ne quittait plus sa maison.

Dans un témoignage enregistré sur vidéo, Freeman a déclaré qu’il n’y avait “nulle part où je me sente en sécurité” après le harcèlement qu’elle a subi.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RÉSISTE AU PLAN

Lorsque ses efforts pour annuler sa défaite ont échoué devant les tribunaux et dans les États, Trump s’est concentré sur la direction du ministère de la Justice.

Richard Donoghue, le n ° 2 par intérim à l’époque, a témoigné de sa résistance aux supplications d’un autre responsable du département, Jeffrey Clark, qui faisait circuler un projet de lettre recommandant aux États du champ de bataille de reconsidérer les résultats des élections. Trump a à un moment donné remplacé le procureur général par intérim Jeffrey Rosen par Clark, mais a reculé après que Donoghue et d’autres aient menacé de démissionner.

“Pour le ministère de s’insérer dans le processus politique de cette façon, je pense que cela aurait eu de graves conséquences pour le pays”, a déclaré Donoghue. “Cela pourrait très bien nous avoir entraînés dans une crise constitutionnelle.”

« ILS NE SONT PAS ICI POUR ME BLESSER »

Lors d’une sixième audience surprise, l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson a raconté certaines des actions de Trump le 6 janvier, y compris sa réponse dédaigneuse lorsqu’on lui a dit que certains dans la foule qui l’attendait pour parler à l’extérieur de la Maison Blanche étaient armés.

“J’étais dans le voisinage d’une conversation où j’ai entendu le président dire quelque chose comme:” Je me fiche qu’ils aient des armes “”, a déclaré Hutchinson. « ‘Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez les mags effin’. Laissez entrer mon peuple. Ils peuvent marcher jusqu’au Capitole d’ici.

Bouleversé que la foule ne paraisse pas plus grande, Trump a dit à ses assistants de retirer les magnétomètres à détection de métaux. Dans les heures à venir, il monterait sur scène et leur dirait de “se battre comme un diable”.

Hutchinson a également décrit la colère de Trump après que des responsables de la sécurité lui aient dit qu’il ne pouvait pas se rendre au Capitole américain avec ses partisans après leur avoir dit qu’il le ferait. Elle a dit qu’on lui avait dit que le président avait même saisi le volant du SUV présidentiel quand on lui avait dit qu’il ne pouvait pas y aller.

Pour le président, avoir visité le Capitole lors de la certification de Biden, et alors que ses partisans descendaient sur le bâtiment, aurait été sans précédent.

RÉUNION À LA MAISON BLANCHE “DÉCHARGÉE”

Lors de sa septième audience, le comité a minutieusement reconstitué une réunion du 18 décembre à la Maison Blanche où des conseillers extérieurs de Trump poussant des allégations de fraude électorale se sont affrontés avec des avocats de la Maison Blanche et d’autres qui lui disaient d’abandonner le combat.

La réunion de six heures a comporté des blasphèmes, des cris et des menaces de coups de poing, selon les participants, alors que l’avocat de Trump Sidney Powell et d’autres ont rejeté des théories du complot, notamment que les démocrates travaillaient avec des Vénézuéliens et que les machines à voter avaient été piratées. Pat Cipollone, le meilleur avocat de la Maison Blanche, a déclaré qu’il continuait à demander des preuves, en vain.

Quelques heures plus tard, à 1 h 42, Trump a envoyé un tweet exhortant ses partisans à venir pour une « grande manifestation » le 6 janvier : « Sera sauvage », a promis Trump.

187 MINUTES

L’audience finale s’est concentrée sur ce que Trump faisait pendant 187 minutes cet après-midi-là, entre son discours lors du rassemblement et le moment où il a finalement publié une vidéo disant aux émeutiers de rentrer chez eux à 16h17.

Ils ont montré que Trump était assis à une table de salle à manger près du bureau ovale, regardant la couverture de Fox News sur la violence. Mais il n’a lancé aucun appel à l’aide – ni au ministère de la Défense, ni au ministère de la Sécurité intérieure ni au procureur général – même si ses collaborateurs lui ont répété à plusieurs reprises de l’annuler.

Dans la vidéo publiée à 16h17, alors que certains des pires combats se déroulaient encore dans la rue, Trump a dit aux émeutiers de rentrer chez eux mais a déclaré qu’ils étaient “très spéciaux”.

Le comité a montré des extraits inédits d’un discours que Trump a publié le 7 janvier dans lequel il a condamné la violence et promis une transition ordonnée du pouvoir. Mais il s’est hérissé à une ligne du scénario préparé, disant à sa fille Ivanka Trump et aux autres personnes présentes dans la salle : “Je ne veux pas dire que les élections sont terminées”.

