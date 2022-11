D’une semaine de travail de 4 jours au contrôle de l’immigration, les candidats à la direction des Verts font leurs derniers arguments politiques

Les candidats à la direction du Parti vert ont vendu leurs visions pour l’avenir du parti. Le 19 novembre, l’un d’entre eux (ou peut-être deux) prendra le relais.

Alors que certains candidats affirment que les courses à la direction ne sont pas le bon moyen d’élaborer une nouvelle politique de parti – ce que les Verts ont tendance à considérer comme l’unique compétence des membres – d’autres ont publié des discours de plate-forme.

Avec l’ouverture du vote en ligne aujourd’hui, CBC News s’est entretenu avec tous les candidats pour préparer cet aperçu de ce que chacun propose.

Keenan et Walcott proposent une semaine de travail de quatre jours

Anna Keenan et Chad Walcott, qui se présentent ensemble pour la co-direction, ont publié une plate-forme en novembre. Dans une entrevue conjointe, les candidats ont déclaré qu’un Parti vert dirigé par eux accéderait au statut de parti officiel à la Chambre des communes et exercerait l’équilibre des pouvoirs au sein du prochain Parlement minoritaire.

Keenan et Walcott ont déclaré qu’ils ne soutiendraient un gouvernement minoritaire que s’il acceptait de faire progresser la représentation proportionnelle – un système électoral qui attribue à un parti une part des sièges au Parlement en fonction du pourcentage total de voix qu’il a reçues.

Chad Walcott et Anna Keenan se présentent comme co-chefs du Parti vert du Canada. (Fourni/ Brennan Zeran 2022)

Les deux candidats conjoints proposent également une interdiction nationale des projets de combustibles fossiles, un service national de bus interurbain électrique et le droit à une semaine de travail de quatre jours pour les travailleurs fédéraux.

“La semaine de travail de quatre jours que nous proposons s’inscrit dans une discussion plus large sur la nécessité d’évoluer vers une économie du bien-être”, a déclaré Walcott. “Une économie où nous accordons la priorité aux personnes et à leur bien-être, plutôt qu’à une sorte de profit sans fin.”

Walcott a déclaré que le droit à une semaine de travail de cinq jours a été remporté par les syndicats aux États-Unis et a été rapidement adopté par des pays du monde entier, y compris le Canada.

Gnocchini-Messier et le contrôle de l’immigration

Simon Gnocchini-Messier, basé à Gatineau, au Québec, court en solo. Il demande une expansion de la production d’énergie hydroélectrique dans sa province et d’autres et une limite à l’immigration pour protéger les écosystèmes sensibles.

Gnocchini-Messier a déclaré qu’il craignait que la population croissante du pays ne devienne insoutenable à un moment donné, et que les communautés soient obligées de défricher les forêts pour cultiver de la nourriture et s’adapter à l’étalement urbain.

“Cette croissance effrénée rend impossible pour nos infrastructures actuelles de répondre aux besoins de la population sans endommager irrémédiablement l’environnement”, Gnocchini-Messier dit sur son site internet. “Nous devons appuyer sur le bouton pause. Nous devons ralentir la croissance, y compris la croissance démographique.”

Les membres du parti ont proposé des politiques démographiques avant au Canada et les cousins ​​du parti à l’international ont lancé l’idée aussi bien. Mais lors de la dernière élection, les Verts n’ont pas formellement approuvé une telle politique. Au lieu de cela, le parti a fait campagne pour faire venir plus de travailleurs qualifiés, améliorer la réunification des familles et remédier aux inégalités dans le système d’immigration du Canada.

Au moins une organisation environnementale traditionnelle a condamné les théories liant la surpopulation à la dégradation de l’environnement arguant qu’ils sont enracinés dans la suprématie blanche et ignorent le fait que les vrais coupables sont des entreprises, pas des individus.

“Le changement climatique et la destruction de la nature résultent directement de la combustion de combustibles fossiles, de la déforestation à grande échelle et de l’agriculture industrielle”, a déclaré Salomé Sané, militante climatique de Greenpeace basée au Canada, dans une déclaration à CBC News.

“Quelle que soit l’intention, l’idée de contrôle de la population – y compris par le biais de limites à l’immigration – est ancrée dans l’histoire du colonialisme et du racisme.”

Gnocchini-Messier a défendu sa position, affirmant que même s’il croyait en l’immigration, la priorité devrait aller aux réfugiés fuyant l’effondrement de l’environnement, la guerre et le racisme. Il a déclaré qu’il s’opposait à une politique d’immigration qui draine les pays à faible revenu de talents hautement qualifiés et exerce une pression sur les écosystèmes.

“Le mouvement vert mondial ne s’appuie pas sur les idées de la suprématie blanche pour formuler ses vues sur les niveaux de population durables, et je ne le fais certainement pas non plus”, a déclaré Gnocchini-Messier à CBC.

“Mon objectif politique est d’atteindre des niveaux de consommation et de population respectueux de l’environnement au Canada. L’immigration peut et doit jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif.”

Gnocchini-Messier dit qu’il soutiendrait le taux d’immigration annuel du Canada à 300 000. Les libéraux ont récemment annoncé que le gouvernement visait à faire venir 500 000 nouveaux arrivants au pays chaque année. Il a également déclaré que sa proposition de politique est cohérente avec les autres partis verts du monde entier.

May et Pedneault veulent que le chef accepte une baisse de salaire

Elizabeth May et Jonathan Pedneault, les autres candidats à la co-direction dans la course, ne proposent aucune nouvelle politique. Pourtant, ils se présentent comme le bon mélange de leadership pour les Verts.

May est un ancien chef des Verts qui a démissionné après les élections de 2019. Pedneault, un Québécois, est nouveau sur la scène politique et, à 32 ans, est le plus jeune candidat en lice. Il apporte au parti son expérience en tant que militant des droits de l’homme et journaliste qui a travaillé dans des zones de conflit à travers le monde.

Les candidats à la direction du Parti vert Jonathan Pedneault et Elizabeth May tiennent une conférence de presse à Ottawa le jeudi 29 septembre 2022. Tous deux se présentent pour être co-chefs du parti. (LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick)

Lors d’un entretien conjoint, tous deux ont déclaré que leur mélange d’expérience et de jeunesse offrait au parti ce dont il avait besoin pour se reconstruire.

“Cela aide à résoudre certains des problèmes que nous avons rencontrés en termes de transition et de planification de la relève”, a déclaré May.

May s’engage également à ne prendre aucun salaire en tant que co-leader. Pedneault a déclaré qu’il accepterait une réduction de salaire, abaissant le salaire du chef de 120 000 $ à 90 000 $.

Bien qu’il soit difficile de dire qui sont les favoris dans cette course, Élections Canada affirme que May et Pedneault ensemble ont surpassé les autres candidats en matière de collecte de fonds, recueillant plus de 59 000 $. Keenan et Walcott sont arrivés deuxièmes, avec plus de 35 000 $.

Baron se concentre sur la réforme interne du parti

Un thème commun parmi les candidats est la nécessité d’une réforme interne du parti. Le parti s’est présenté aux élections de 2021 en se déchirant à travers plusieurs tentatives infructueuses pour évincer la chef en exercice Annamie Paul. Plus récemment, la première présidente autochtone du parti a démissionné, décrivant son mandat comme turbulent et disant : “le rêve est mort.”

ÉCOUTEZ : Que se passe-t-il chez les Verts ? CBC brise les conflits internes au sein du parti

CBC News: La maison8:49Ce n’est (toujours) pas facile d’être écolo : les accusations gâchent la course à la chefferie David Thurton, de la CBC, s’entretient avec la chef par intérim Amita Kuttner, la présidente sortante du parti Lorraine Rekmans et d’autres au sujet des conflits internes au sein du Parti vert.

En octobre, le parti a annoncé qu’il quittait son bureau actuel du centre-ville d’Ottawa en réponse à ses problèmes de collecte de fonds très médiatisés.

Certains candidats ont appelé à des réunions en personne ou à des retraites des dirigeants du parti parce que des mois de réunions virtuelles Zoom n’ont pas favorisé une atmosphère d’équipe. Plusieurs candidats ont présenté des plans pour revigorer les finances du parti, dans le but de recueillir 1,2 million de dollars d’ici la fin de l’année.

Sarah Gabrielle Baron, qui se décrit comme une adepte de la philosophie du Parti vert depuis 1991, a déclaré que sa campagne à la direction portait sur la restauration. Elle a déclaré que le parti s’était égaré sous l’ancien chef May et que les Verts étaient devenus obsédés par les objectifs de collecte de fonds et la politique axée sur le chef depuis lors.

Baron a déclaré qu’elle changerait cela en responsabilisant les membres par le biais de réunions de type “assemblée citoyenne”, de discussions politiques et d’assemblées générales tenues chaque année au lieu de tous les deux ans.

“Les Verts sont différents. Oui, l’argent est extrêmement important, mais le siège du pouvoir dans ce parti doit être les associations de circonscription”, a déclaré Baron. “Nous fonctionnions bien en tant que parti basé sur le bénévolat avant de passer à la politique basée sur les célébrités.”