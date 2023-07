D’une manière très réelle, l’Inde vise la lune : le chef du FMI à NDTV

Le Fonds monétaire international a révisé l’estimation de la croissance de l’Inde à 6% contre 5,4% et son directeur général a déclaré que de bonnes politiques aidaient le pays à surperformer. Elle a également qualifié l’Inde de point lumineux dans ce qui a été un « horizon plutôt nuageux ces dernières années ».

Dans une interview exclusive avec NDTV, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été informée que, lors du dernier exercice, l’organisation avait fixé la croissance de l’Inde à 5,4 % et que le chiffre réel atteint était d’environ 7 %. Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait que leurs projections soient un peu plus basses, le chef du FMI a déclaré: « En 2022, l’Inde était en effet au-dessus de 7% et c’est formidable pour l’Inde, formidable pour l’Asie et formidable pour le monde. Pour cette année, nous sommes projetant un léger ralentissement à environ 6% et ce n’est pas à cause de l’Inde, mais à cause du ralentissement de la croissance mondiale. »

« Ce que nous voyons sous un jour très positif, c’est à quel point de bonnes politiques aident l’Inde à surperformer. Trois facteurs ont conduit à une solide performance de l’Inde, ce qui en fait un point positif dans ce qui a été un horizon plutôt nuageux au cours des dernières années », elle a ajouté.

Énumérant les trois facteurs clés, Mme Georgieva a souligné la numérisation, l’attractivité de l’Inde en tant qu’exportateur de services et une politique budgétaire très prudente – collecte des impôts et utilisation prudente de l’argent.

Elle a déclaré que l’Inde dispose désormais d’une infrastructure publique numérique qui sert les particuliers et les entreprises, devenant ainsi une grande source de croissance. S’agissant de l’attractivité de l’Inde en tant qu’exportateur de services, elle a déclaré qu’elle « est en plein essor, plus rapidement que prévu ».

L’interview a eu lieu en marge de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Gandhinagar.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le dividende démographique de l’Inde, qui est maintenant le pays le plus peuplé du monde, se traduirait par une croissance, Mme Georgieva a répondu : « Oh, certainement. Et cela se traduit déjà par une croissance. L’un des atouts concurrentiels de l’Inde dans l’exportation des services est due à l’importance de l’informatique et au fait que vous générez cet afflux de personnes très qualifiées. Je crois fermement que l’Inde a choisi d’investir dans des choses qui déterminent une grande utilisation du dividende dont vous parlez.

À propos de la recherche et de l’innovation en Inde, le chef du FMI a déclaré : « D’une manière très réelle, l’Inde d’aujourd’hui vise la Lune. J’espère que bientôt il y aura des rapports de succès dans la région. Un autre aspect est l’entrepreneuriat. L’infrastructure publique numérique, parmi beaucoup d’autres qualités, a permis aux jeunes de prendre des risques, d’accéder à de l’argent, de saisir des opportunités. Et cette culture entrepreneuriale, franchement, je la vois comme très similaire à la fusée qui est allée sur la Lune. Elle est le moteur de la croissance indienne.

Interrogée sur la guerre en Ukraine et sur la question de savoir si les divergences entre les nations du G20 conduisant à un manque de déclarations communes au cours des dernières sessions sont problématiques, elle a déclaré qu’il n’était pas bon que nous puissions nous entendre sur les questions mais pas sur le texte.

Soulignant la coordination des politiques et l’accent mis par l’Inde sur le changement climatique et l’argent numérique, elle a déclaré: « Néanmoins, l’Inde a fait un travail impeccable en tant que leader, en particulier en cette période très compliquée, car elle s’est concentrée sur ce qui compte vraiment pour des milliards de personnes dans le monde. monde. »

Le chef du FMI a qualifié la Russie de se retirer de l’accord permettant à l’Ukraine d’exporter des céréales via la mer Noire d’irresponsable et a déclaré que cette décision aurait un impact sur les pays qui n’ont rien à voir avec le conflit. Elle a déclaré que les gens mourraient de faim si les prix des denrées alimentaires augmentaient et qu’elle espérait que des progrès seraient réalisés sur ce front.

Concernant la situation économique du Pakistan, Mme Georgieva a déclaré : « En ce moment, nous nous concentrons sur la réduction du saignement des réserves, l’amélioration de la collecte des impôts et des dépenses publiques. Mais il doit y avoir un ensemble de réformes structurelles beaucoup plus profondes.

Mme Georgieva a déclaré que le FMI réfléchissait également à l’impact de l’intelligence artificielle sur les économies et les emplois. Elle a dit qu’ils étudient comment cela peut aider à la productivité, mais aussi quelles sont les implications pour les emplois et les compétences des personnes. Elle a également déclaré que l’organisation examinait les risques que l’IA pourrait entraîner et adopterait une vision holistique.