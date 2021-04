Le mot est une insulte homophobe en afrikaans, et la scène survient environ 30 minutes dans le nouveau film d’Oliver Hermanus, «Moffie.» Il dépeint l’Afrique du Sud au début des années 1980, lorsque le gouvernement blanc du pays a vu des menaces de la part des communistes à la frontière, des terroristes chez eux et du mouvement anti-apartheid dans le monde entier. Chaque homme blanc de plus de 16 ans a dû faire deux ans de service militaire, et «Moffie» suggère l’histoire d’une génération à travers la recrue timide Nicholas van der Swart (Kai Luke Brummer). Il subit l’entraînement de base brutal destiné à laver le cerveau des jeunes hommes dans une défense paranoïaque et agressive du régime d’apartheid, et est envoyé se battre à la frontière, tout en expérimentant tranquillement un réveil de l’identité sexuelle dans le pire contexte possible.

Abraham et son collègue producteur Jack Sidey ont approché Hermanus, dont ils admiraient le film de 2011, «Beauty». Il était d’abord sceptique. «En Afrique du Sud, vous arrivez toujours avec une perspective raciale, et c’est ainsi que j’ai pensé pour la première fois à« Moffie »», a-t-il déclaré. «Mais quelque chose à ce sujet m’a saisi, et j’ai réalisé que c’était vraiment une question de honte et d’endoctrinement.

C’est le titre qui a intrigué le producteur sud-africain Eric Abraham («Ida»), lorsqu’il est tombé par hasard sur le roman «Moffie» d’André Carl van der Merwe il y a quelques années à Londres. «Quiconque a grandi en Afrique du Sud connaît le pouvoir de ce mot de blesser», a-t-il déclaré dans une interview. «C’était le terme le plus humiliant et péjoratif que vous puissiez trouver, utilisé par les Blancs pour intimider et désélectionner ceux qu’ils craignaient d’infecter leur idéologie.»

Après avoir travaillé avec deux écrivains, Hermanus et Sidey ont finalement écrit le scénario ensemble, s’éloignant de l’histoire d’amour plus personnelle du roman.

«J’étais plus intéressé par la blessure et l’endoctrinement que par la catharsis du protagoniste», a déclaré Hermanus. «Je ne voulais pas faire un autre drame relationnel centré sur les homosexuels dans l’armée. Je voulais que ce soit un portrait sérieux de cette génération.

Hermanus évoque de manière oblique et subtile les émotions changeantes de Nicolas, alors que le soldat forme progressivement un attachement silencieux à un camarade conscrit, Dylan Stassen (Ryan de Villiers). Le prix à payer pour exprimer de tels sentiments apparaît clairement dans cette première scène où les deux amants, ensanglantés et tremblants, sont raillés et humiliés. Plus tard, on apprend qu’ils ont été envoyés dans le redoutable Ward 22, où ils font l’objet de traitements expérimentaux brutaux destinés à guérir les homosexuels, les toxicomanes et autres personnes jugées déviantes.

« Il était très important pour Oliver et moi que Nicholas ne soit pas certain de sa sexualité », a déclaré Brummer dans une interview vidéo du Cap. «Son objectif est de survivre, de trouver comment s’intégrer, et de trouver Dylan, quelque chose en lui s’enflamme, et sa compréhension du monde change.»

La profonde répression sociale de la sexualité et de l’altérité est évoquée à mi-chemin du film dans un flash-back aux couleurs vives et ensoleillé sur une expérience d’humiliation infantile, qu’Hermanus a tirée de ses propres souvenirs. Il est tourné en une seule prise, l’une des nombreuses décisions cinématographiques imprévisibles qui infléchissent le film. «Nous avons établi beaucoup de règles à l’avance sur nos choix, mais parfois vous vous abandonnez à ce qui est là», a déclaré Jamie D. Ramsay, le directeur de la photographie, qui avait travaillé avec Hermanus sur deux films précédents. « Oliver est courageux et s’engagera et dira: ‘OK, c’est le coup.' »