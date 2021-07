« Dune », l’épopée de science-fiction très attendue de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, et « Spencer » de Pablo Larraín, qui dramatise la décision de la princesse Diana de divorcer du prince Charles, font partie des films qui seront présentés en avant-première à le Festival du Film de Venise de cette année.

Le festival, qui se déroulera du 1er au 11 septembre, verra également la présentation de nouveaux films de Pedro Almodóvar («Madres Paralelas», avec Penélope Cruz), Ridley Scott (« The Last Duel », avec Matt Damon) et Jane Campion (le Benedict Cumberbatch avec « The Power of the Dog »), ainsi que le premier film de Maggie Gyllenhaal, « The Lost Daughter ”, basé sur un roman d’Elena Ferrante et mettant en vedette Olivia Colman.

La programmation étoilée, annoncée lors d’une conférence de presse lundi, suggère que le festival de cette année sera une affaire plus glamour après l’édition pandémique réduite de l’année dernière, qui comportait peu de noms de célébrités.