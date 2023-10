Dune est diffusé sur Netflix et Max parce que les guerres du streaming sont terminées

Voudriez-vous regarder Dunela grande épopée de science-fiction avec Timothée Chalamet et Zendaya ?

Si tel est le cas, vous pouvez vous rendre sur Netflix, qui a commencé à diffuser le film 2021 cette semaine.

Là encore, si vous disposez de Max, le service de streaming appartenant à Warner Bros. Discovery (WBD), vous avez pu regarder Dune depuis près de deux ans, ce qui est logique : WBD possède également le studio de cinéma Warner Bros. Dune. Et tu peux toujours regarder Dune sur Max maintenant.

Il n’est pas rare que le même film soit diffusé sur plusieurs services : vous pouvez également, par exemple, regarder Le loup de Wall Street sur Netflix et Paramount+. Mais Dune est différent pour plusieurs raisons. Et la raison pour laquelle son apparition sur Netflix est importante est qu’elle vous montre comment Hollywood et Wall Street ont changé leur vision du streaming.



Une très brève histoire de la guerre du streaming : pendant des années, les studios de cinéma et les chaînes de télévision étaient heureux de vendre leurs anciens produits à Netflix. Puis ils ont réalisé qu’ils avaient contribué à faire de Netflix un concurrent majeur et ont changé d’avis. Menés par Disney, les grands studios ont cessé de vendre à Netflix leurs meilleurs produits et ont plutôt mis ces films et émissions de télévision sur leurs propres services.

C’est pourquoi Jason Kilar, l’ancien PDG du prédécesseur de WBD, pensait qu’il faisait la bonne chose en réalisant tous les films de Warner Bros. sortis en 2021, y compris Dune – disponible en streaming sur son service le jour même de leur sortie en salles. Une partie de la logique était qu’il serait difficile pour la plupart des gens de voir des films au cinéma à cause de la pandémie. L’autre partie était que Kilar voulait donner aux gens une raison de s’abonner à ce qui s’appelait alors HBO Max.

Mais c’était l’ancienne façon dont les grands médias envisageaient les guerres du streaming : dépenser une tonne d’argent pour construire des concurrents à Netflix, et ne pas craindre de perdre de l’argent parce que cela ne dérangeait pas non plus Netflix.

Ce point de vue a expiré il y a plus d’un an, lorsque Netflix a perdu des clients et a vu ses stocks s’effondrer, puis Wall Street a décidé qu’elle n’allait plus encourager les sociétés de médias à perdre de l’argent en créant des services de streaming le plus rapidement possible.

Aujourd’hui, Wall Street pousse les grandes sociétés de contenu à réduire considérablement leurs dépenses et à trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent avec ce qu’elles possèdent. C’est ce que WBD a fait plus tôt cette année en octroyant une licence à Netflix pour un certain nombre d’émissions HBO. Et c’est au moins une partie de ce qui se passe ici avec Dune.

Une différence, cependant, est qu’en ce qui concerne les émissions HBO, WBD a vendu à son concurrent Netflix des titres plus anciens, comme Bande de frères ou Balleursmais pas ses trucs phares, comme Game of Thrones ou Succession. Dune est un film récent et important : il a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office, même s’il est sorti alors que de nombreux cinéphiles évitaient encore les salles de cinéma à cause de la pandémie.

Vous pourriez donc penser que WBD voudrait garder Dune sur Max, d’autant plus que sa suite, initialement prévue pour cet automne, sortira au printemps prochain. Nouveau film = nouvelle opportunité de parler aux gens de l’ancien film et de savoir où le regarder en exclusivité, n’est-ce pas ?

Non. Au lieu de cela, me disent les gens de WBD, l’entreprise a fait deux calculs : le premier est que les licences Dune en tant que « co-exclusivité » avec Netflix, tout comme la vente d’émissions HBO à Netflix, cela générera des liquidités pour une entreprise qui a besoin de liquidités car elle a près de 50 milliards de dollars de dettes. Et l’autre est de mettre le premier Dune sur Netflix pourrait aider à générer plus d’acheteurs de billets pour Dunes 2 quand il fera ses débuts l’année prochaine.

Et cette deuxième idée semble… plausible ? Pour commencer, Dune est diffusé sur Max depuis un certain temps, donc tous ceux qui voulaient s’abonner pour le voir l’ont probablement déjà fait. Et aussi, il est tout à fait possible que Netflix, avec sa base d’abonnés géante, puisse effectivement susciter de l’intérêt pour un nouveau film.

Après tout, il est assez bien établi que les rediffusions peuvent très, très bien fonctionner sur Netflix. Voir: Briser le mauvais, Le bureau, Amis, et maintenant … Costumes? Et le responsable de la programmation de HBO, Casey Bloys, m’a dit la semaine dernière que les rediffusions de HBO sur Netflix suscitaient l’intérêt pour les mêmes émissions sur Max. Il y a de fortes chances que cela fonctionne également pour un film tentaculaire mettant en vedette deux des plus grandes stars de la culture pop.

Ce qui est une très longue façon de dire que même si de nombreuses personnes à Hollywood s’inquiètent de la volte-face des grands médias en matière de streaming, en particulier, les personnes cherchant à réaliser ou à vendre des projets de streamers se seraient rachetées il y a quelques années mais ont gagné. N’y touchez pas maintenant – il y a des avantages, du moins pour les consommateurs : si votre film préféré n’est pas sur le streamer auquel vous êtes abonné, attendez. Il se peut que cela finisse par y arriver.