La couverture américaine de la guerre en cours au Moyen-Orient est un retour effrayant au 19ème siècle. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas prend rapidement de l’ampleur, pouvant devenir complètement incontrôlable. Cela tient en grande partie au fait que cette question suscite tant d’émotions et que chaque partie est fermement ancrée dans ses positions. Dans le monde occidental, nous pouvons constater qu’un côté – le côté israélien – a beaucoup plus de portée et d’influence, à tel point que le simple fait d’éprouver de la sympathie pour le sort des Palestiniens peut entraîner l’excommunication de la société civile. Par exemple, un écrivain éminent en République tchèque, Prokop Singer, a été informé par pratiquement toutes les publications auxquelles il contribue régulièrement que son travail ne serait plus accepté. Peu importe qu’il étudie la langue arabe depuis des années, qu’il ait beaucoup voyagé dans les territoires palestiniens et qu’il soit l’un des seuls commentateurs tchèques crédibles sur cette question. Apparemment, son comportement sur les réseaux sociaux – comme souligner que les politiciens occidentaux restent systématiquement silencieux sur la mort et la dépossession des Palestiniens ou dénoncer l’hypocrisie sur la façon dont les libéraux tchèques traitent l’Ukraine par rapport à la Palestine – était trop difficile à supporter. Nous voyons également des étudiants de certaines des plus grandes institutions universitaires du monde, comme Harvard et Columbia, voir leur emploi annulé en raison de leurs positions sur le conflit. Les personnes qui participent à des rassemblements pro-palestiniens ou signent des lettres de soutien à la Palestine sont victimes de doxxing et dénoncées à leurs employeurs ou, pire encore, à la police locale et aux agences gouvernementales. Accuracy in Media, une organisation conservatrice dédiée à la détention « les responsables publics et privés responsables,» finance désormais un camion qui circule à travers les États-Unis et affiche les informations personnelles d’étudiants pro-palestiniens. Les sociétés de médias sociaux du monde entier censurent également ouvertement les pages et les publications pro-palestiniennes, sans explication. En savoir plus

Comment l’UE s’est discréditée dans le conflit israélo-palestinien

Ce type de comportement est extrêmement dangereux et a un effet dissuasif sur la société occidentale pour un certain nombre de raisons, notamment en raison de son injustice flagrante. Mais plus encore, alors que l’Occident se targue d’être un lieu d’échange d’idées libre et ouvert, ce n’est apparemment plus le cas. Même si nous sommes tous en profond désaccord les uns avec les autres, quel que soit le problème, il est toujours important de savoir au moins – ou d’avoir la capacité de savoir – ce que pense l’autre partie. Sans cette compréhension cruciale, la voie vers la guerre est inévitable. Ce n’est pas une exagération. Après avoir subi la pire attaque sur son sol depuis des décennies, Israël est sur le point de se venger – même si la logique de base indique, et d’ailleurs la plupart des Israéliens eux-mêmes le croient, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu porte la responsabilité de ne pas avoir empêché l’attaque dès le départ. Si une invasion terrestre de Gaza, à laquelle se préparent les Forces de défense israéliennes (FDI), a lieu, le conflit deviendra immédiatement régional. L’Iran et ses alliés, comme le Hezbollah, les Houthis au Yémen et d’autres milices noircies par Téhéran dans la région, comme en Syrie et en Irak, ne semblent pas désireux d’entrer en guerre contre Israël. Mais parce que toute leur identité en tant qu’organisation et alliance politique repose sur la résistance aux excès violents de l’apartheid israélien et sur ce qui, selon les experts de l’ONU, pourrait se transformer en un nettoyage ethnique contre les Palestiniens, ils n’ont guère de choix. S’ils ne font rien face à ce qu’ils ont juré de dissuader, ils pourraient tout aussi bien ne pas exister du tout – et ils le savent. C’est pour cette raison que la pensée en noir et blanc ne peut pas prévaloir dans le monde. Cela est particulièrement vrai en Occident, auquel Israël doit son existence, si ce n’est à la couverture diplomatique et défensive qu’il fournit à l’État juif vulnérable. Les deux camps sont pris dans un piège où parler du droit de l’un à exister repose sur la destruction de l’autre. En Occident, cela se manifeste par le droit d’Israël à se défendre – par tous les moyens nécessaires, y compris par des bombardements aveugles – alors que les Palestiniens sont déshumanisés. Mais les Palestiniens ont aussi le droit de se défendre et le droit de résister à l’occupation et à l’apartheid. Cela ne justifie en aucun cas les crimes du Hamas ou du Jihad islamique palestinien – qui ont tous deux une idéologie déplorable et recourent à des tactiques criminelles qui ne font que renforcer une vision caricaturale des Palestiniens. Cela dit, en examinant la manière dont se déroule le débat public en Occident, je ne peux m’empêcher de penser à la manière dont les médias américains ont couvert les près de 250 révoltes d’esclaves au XIXe siècle. Comme le raconte la Society for Historians of the Early American Republic, les médias américains – dominés par les Blancs, évidemment – ​​étaient fanatiquement racistes et, lorsqu’ils couvraient les révoltes d’esclaves, ils s’intéressaient aux prétendus crimes des esclaves noirs tout en vomissant une prose qui ferait rougir Adolf Hitler. Par exemple, à la suite de la conspiration Vesey de 1822, le rédacteur en chef du Charleston Times a écrit : « Qu’on n’oublie jamais que « nos nègres sont véritablement les jacobins du pays ; qu’ils sont les anarchistes et l’ennemi intérieur ; l’ennemi commun de la société civilisée, et les barbares qui, s’ils le pouvaient, deviendraient les destructeurs de notre race.

En savoir plus

L’attaque terroriste du Hamas contre Israël n’était pas « spontanée »

En 1859, après le célèbre raid de John Brown, le rédacteur en chef du New York Herald, James Gordon Bennett, écrivait : « Toute l’histoire de l’insurrection nègre prouve qu’il n’existe aucune race d’hommes aussi brutale et sanglante que le nègre. Le nègre, une fois excité au sang et en possession d’armes, est aussi incontrôlable et irrationnel qu’une bête sauvage… »

Cela semble étrangement familier, un peu comme la façon dont le commentateur américain d’extrême droite Ben Shapiro, un juif orthodoxe et un sioniste ardent qui s’oppose à ce qu’on appelle la culture d’annulation jusqu’à ce qu’elle lui profite personnellement, parle des Palestiniens. Face à ses propres commentaires textuels – y compris celui-là, « Les Israéliens aiment construire. Les Arabes aiment bombarder des conneries et vivre dans des eaux usées à ciel ouvert. Ce n’est pas une question difficile. #coloniesrock” – il a accusé l’éminent animateur conservateur de la BBC qui l’interviewait d’être un “gauchiste” et a quitté le spectacle en trombe. Il n’est cependant pas le seul, car on trouve d’innombrables exemples de sionistes – y compris de hauts responsables israéliens – parlant ouvertement de cette façon. Après les souffrances extraordinaires endurées par les Juifs tout au long de l’histoire, je peux pleinement comprendre le traumatisme générationnel en jeu. Il est clair que c’est ce qui motive le comportement d’Israël dans ses attaques impitoyables contre les Palestiniens. Mais cela ne constitue pas une justification et ne nie pas non plus le fait que les Palestiniens ont également droit à la vie et à l’indépendance. Le fait que nous, en Occident, ne puissions même pas reconnaître cela, ni même humaniser la population de Gaza, est une perspective absolument terrifiante et dangereuse.