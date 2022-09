Pour une femme qui a suivi sa fille enlevée jusqu’à la Manche, gagner une élection municipale ne semble peut-être pas une tâche si ardue.

Tasha Brown est l’une des cinq candidates à la mairie de la ville de Nanaimo.

Brown, 49 ans, est connue dans la communauté comme l’une des mères d’une fille qui a été emmenée par sa mère biologique en 2016, déclenchant une enquête policière internationale. La jeune fille, Kaydance Etchells, a finalement été localisée en 2019 voyageant dans un canot pneumatique dans la Manche avec sa mère biologique, son frère et ses grands-parents, et l’affaire a fini par être portée devant les tribunaux de l’île anglo-normande de Jersey. Brown s’y est rendue pour le procès et a été bouleversée de constater que son enfant de cinq ans ne se souvenait plus d’elle. Elle ne voulait pas traumatiser sa fille “au nom de la justice ou de la vengeance”, bien qu’elle n’ait pas renoncé à travailler avec son ex pour un accord de coparentalité.

“Cela a été de nombreuses années horribles, mais cela a solidifié mon identité dans la mesure où je sais qui je suis au fond – mes forces, ce que je peux surmonter, ce que je peux apprendre”, a déclaré Brown. “Cela a renforcé tout cela pour moi.”

Elle s’est attaquée à la bureaucratie internationale, dit-elle. Elle a combattu le système. Elle a accompli ce qui semblait impossible, et cela lui a donné la confiance nécessaire pour tenter d’obtenir le poste de maire.

C’est la question de la criminalité et de la sécurité publique qui l’a poussée vers la politique civique. Brown a lu un article sur un incident au centre-ville de Nanaimo au cours duquel une femme a été agressée et jetée au sol, et a déclaré qu’elle ne pouvait plus être « une spectatrice silencieuse ».

Brown, une enseignante du district scolaire de Qualicum, a décidé d’essayer d’être maire plutôt que conseillère parce qu’elle a dit que c’est un travail à temps plein et qu’elle pense que faire des changements à Nanaimo sera une entreprise à temps plein.

“Si j’entreprends quelque chose, je suis à fond. Je suis tenace”, a-t-elle déclaré. “C’est donc mon attitude à l’égard de cela.”

Elle a déclaré que certains aspects de sa plateforme sont encore en développement alors qu’elle continue de rencontrer des citoyens et de comparer leurs idées aux siennes. Elle a déclaré que certains des problèmes sociaux de la ville sont le résultat de réductions de financement et d’approches ratées au fil des décennies, et elle aurait hâte de réseauter avec d’autres maires de l’île de Vancouver et de plaider à leurs côtés.

Brown a déclaré que le leadership consiste à reconnaître l’influence que l’on peut avoir sur les autres, puis à mettre une «énergie positive» pour faire passer un message.

Elle a déclaré qu’une idée centrale de sa campagne était de ramener la communauté, car elle reconnaît la force de la communauté et souhaite la nourrir, la soutenir et l’utiliser.

Jusqu’à présent, la campagne électorale reconnecte Brown à sa communauté. Elle a dit que bien qu’elle soit une personne extravertie, elle était recluse pendant des années, car il était “difficile de supporter” ce qui ressemblait à des regards de pitié de la part des gens, même si elle savait qu’ils étaient bien intentionnés et sympathiques. La candidature à la mairie a été revigorante.

« C’est une nouvelle vie que j’ai, dit-elle.

Les autres candidats à la mairie sont Brunie Brunie, Tim Dorman, Leonard Krog et Agnes Provost.

Quiconque se présente comme maire ou conseiller dans la ville de Nanaimo ou le district de Lantzville, directeur régional dans la zone A, B, C ou E du district régional de Nanaimo, ou conseiller scolaire dans le district scolaire 68 est prié de contacter le Nanaimo News Bulletin pour organisez une entrevue ou invitez-nous à un événement de lancement de campagne. Téléphonez à Greg Sakaki au 250-734-4621 ou envoyez un courriel à editor@nanaimobulletin.com.

