Dune : actualité de la deuxième partie, date de sortie, bande-annonce et casting

En 2021, Dune a connu un succès retentissant. L’adaptation du livre de Frank Herbert a reçu des critiques élogieuses et a attiré un public massif. Une pluie de récompenses a scellé son succès, le film remportant six Oscars, cinq BAFTA Awards et un Golden Globe.

Bien sûr, les fans de science-fiction peuvent s’attendre à un retour sur la planète désertique Arrakis, puisque la deuxième partie de Dune est en route. Découvrez quand le film sortira, quelle sera l’intrigue et qui a rejoint le casting de stars.

Initialement, Dune : Part Two devait faire ses débuts en novembre 2023. Cependant, en raison de la grève actuelle du SAG-AFTRA, la date de sortie a été repoussée à l’année prochaine. Selon les dernières informations, Dune : Part Two fera ses débuts en salles le vendredi 15 mars 2024.

Dune : intrigue de la deuxième partie

Dune couvre les événements de la première moitié du roman de Frank Herbert. Le film s’est terminé lorsque Paul et Lady Jessica ont trouvé les Fremen et se sont dirigés vers la maison de Stilgar. Dans le camp Fremen, Paul devra s’adapter à de nouvelles coutumes et prouver sa valeur et sa force en tant que Muad’Dib – le Messie de la planète Arrakis.

Dans Dune partie 2, nous verrons davantage de visions prophétiques de Paul, qui concerneront son avenir et le soulèvement contre l’Empereur.

Dans une entrevue avec Empire, Denis Villeneuve a déclaré :

C’est comme un jeu d’échecs. De nouveaux personnages seront introduits dans la deuxième partie, et une décision que j’ai prise très tôt a été que cette première partie porterait davantage sur Paul Atréides et le Bene Gesserit, et sur son expérience d’être en contact pour la première fois avec une culture différente. … Deuxième partie, il y aura bien plus de trucs Harkonnen.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

Ce film de suivi explorera le voyage mythique de Paul Atréides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen alors qu’il est sur le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le sort de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Dune : bande-annonce de la deuxième partie

Découvrez un avant-goût des luttes de Paul et du climat torride d’Arrakis dans la première bande-annonce :

Voici un autre teaser (plus violent) du prochain blockbuster :

Casting de Dune : Deuxième partie

Nous nous attendons à voir les acteurs suivants reprendre leurs rôles dans le deuxième opus de Dune :

Timothée Chalamet – Paul Atréides

– Paul Atréides Rebecca Ferguson – Dame Jessica

– Dame Jessica Zendaya – Chani

– Chani Javier Bardem – Stilgar

– Stilgar Stellan Skarsgard – Vladimir Harkonnen

– Vladimir Harkonnen Dave Bautista – Glossou Rabban

– Glossou Rabban Charlotte Rampling – Gaius Helen Mohiam

– Gaius Helen Mohiam Josh Brolin – Gurney Helleck

– Gurney Helleck Stephen Henderson – Thufir Hawat

Les nouveaux ajouts au casting incluent :

Christophe Walken – Shaddam IV Corrino, l’Empereur, qui donna Arrakis à la Maison d’Harkonnen ;

– Shaddam IV Corrino, l’Empereur, qui donna Arrakis à la Maison d’Harkonnen ; Florence Pugh – la princesse Irulan, fille de l’Empereur ;

– la princesse Irulan, fille de l’Empereur ; Austin Butler – Feyd-Rautha Harkonnen, le plus jeune neveu du baron et héritier de la maison Harkonnen ;

– Feyd-Rautha Harkonnen, le plus jeune neveu du baron et héritier de la maison Harkonnen ; Léa Seydoux – Lady Margot Fenring, Bene Gesserit et amie proche du Shaddam IV ;

– Lady Margot Fenring, Bene Gesserit et amie proche du Shaddam IV ; Souheila Yacoub – Shishakli, un guerrier Fremen ;

– Shishakli, un guerrier Fremen ; Tim Blake Nelson – personnage inconnu.

