Dune 3 sera la dernière franchise de Denis Villeneuve, mais il souhaite que d’autres personnes la poursuivent

Dune : Deuxième partie Les fans, les critiques et les collectionneurs de seaux de pop-corn ont été ravis, et Warner Bros. a évidemment été ravi des résultats. Mais il n’y a eu jusqu’à présent aucune annonce concernant le début de la production Le Messie de Dunesupposé être la prochaine entrée dans le roman de Denis Villeneuve Dune trilogie. Le réalisateur avait besoin d’une pause après Dune : Deuxième partiebien sûr, mais il revient également sur l’idée que le courant Dune les films avec Timothée Chalamet et Zendaya font en fait partie d’une trilogie.

Parler à La foire aux vanitésVilleneuve, qui a consacré des années de sa vie à adapter des romans de Frank Herbert jusqu’à présent, et qui a encore beaucoup de pages à exploiter, a clairement beaucoup réfléchi à la question. « D’abord, il est important que les gens comprennent que pour moi, c’était vraiment un diptyque. C’était vraiment une paire de films qui seront l’adaptation du premier livre. C’est fait et c’est terminé, a-t-il déclaré. Si j’en fais un troisième, qui est en cours d’écriture, ce n’est pas comme une trilogie. C’est étrange de dire ça, mais si j’y retourne, c’est pour faire quelque chose qui semble différent et qui a sa propre identité. »

Il semble également que Villeneuve soit réticent à encadrer Le Messie de Dune comme une case spécifique à cocher sur son horaire de travail ; il a déclaré au magazine « J’aime faire une chose à la fois… J’ai trop de choses en ce moment », et a nommé la troisième Dune le film n’est qu’un de ses projets du moment.

Il est également plus qu’ouvert à l’idée que quelqu’un d’autre reprenne le flambeau. Dune après avoir fini de raconter des histoires dans son monde. « Écoutez, si Le Messie de Dune « Si cela se produit, cela fera de nombreuses années que je suis sur Arrakis, et j’aimerais faire autre chose », a-t-il déclaré à Vanity Fair. « Je pense que ce serait une bonne idée pour moi de m’assurer que, dans Messie, « Il y a des graines dans le projet si quelqu’un veut faire autre chose par la suite, car ce sont de beaux livres. Ils sont plus difficiles à adapter. Ils deviennent de plus en plus ésotériques. C’est un peu plus délicat à adapter, mais je ne ferme pas la porte. Je ne le ferai pas moi-même, mais cela pourrait arriver avec quelqu’un d’autre. »

